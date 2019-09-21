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OnePlus, OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro için ilk Android 10 tabanlı OxygenOS Açık Beta sürümünü bu ayın başlarında yayınlamıştı. Şirket birkaç gün önce bazı hataları kaldırmak için başka bir beta sürümü daha çıkardı. Ve şimdi, OnePlus sonunda OnePlus 7 ve 7 Pro için Android 10'un kararlı yapısını kullanıma sunmaya başladı.

OnePlus 7 ve 7 Pro Android 10 Tabanlı OxygenOS 10 Alıyor

Android 10 ile OnePlus, OxygenOS sürümünü 10. versiyona taşıyor. Yeni bellenim ile Ayarlar'ın için yeni bir UI, geliştirilmiş konum izinleri ve yeni özelleştirme özellikleri geliyor.

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OxygenOS 10 ayrıca tüm oyunlarınız için Fnatic Mode ve Grafik Optimizasyonu gibi seçeneklere tek bir yerden hızlı erişim sağlayan Game Space adlı bir özellik de sunuyor. Ayrıca, yeni işletim sistemi ile ekranın sol veya sağ kenarından çekerek geri gitmenizi sağlayan tam ekran hareketleri de geliyor.

İşte OxygenOS 10'un tam özellikleri:

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Sistem Android 10'a Yükseltildi Yepyeni UI tasarımı Gizlilik için geliştirilmiş konum izinleri Ayarlar'daki yeni özellik, Hızlı Ayarlar'da görüntülenecek simge şekillerini seçmenize olanak sağlar

Tam Ekran Hareketleri Geri gitmek için ekranın sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırma hareketi eklendi Son uygulamalar için sola veya sağa kaydırmaya izin veren alt gezinti çubuğu eklendi

Oyun alanı Yeni Oyun Alanı özelliği artık daha kolay erişim ve daha iyi bir oyun deneyimi için tüm favori oyunlarınızı tek bir yerde birleştiriyor

Akıllı ekran Belirli zamanlara, konumlara ve olaylara dayalı akıllı bilgi ekranı (Ayarlar – Ekran – Ortam Ekranı – Akıllı Ekran)

Mesaj Artık anahtar kelimelere göre spam iletiyi engellemek mümkün (Mesajlar – Spam – Ayarlar – Engelleme ayarları)



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