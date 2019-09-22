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Huawei'in kendi Harmony OS işletim sistemi TV ve telefon dahil tüm platformlar arasında kullanılacak. "Android alternatifi" olabilir ancak aslında ondan daha büyük. Harmony OS Avrupa'ya geliyor. Ancak Kıdemli Başkan Yardımcısı Vincent Pang Harmony OS'in bu yıl henüz bir akıllı telefon için yayınlanmayacağını belirtti. Bu nedenle potansiyel olarak akıllı giyilebilir ürünler, TV'ler ve benzeri cihazlarda göreceğiz.

Huawei'in Harmony OS İşletim Sistemi Avrupa'ya Geliyor

Honor Vision akıllı TV'si şimdi Harmony OS ile Avrupa'da satılacak. Akıllı telefon benzeri akıllı TV'lerin önünü açacak etkileyici bir ürün. Honor Vision TV vanilya ve Pro sürümlerinde geliyor. İkisi arasındaki fark Pro'daki akıllı geri çekilebilir kamera, 16 yerine 32 GB depolama ve altı 10W hoparlör. Her ikisi de Samsung'un 4K Quantum Dot (VA) panellerine sahiptir. Avrupa pazarları 65 inç ve 75 inç arasında seçim yapacak. İlerleyen aylarda ise 55 inç ve 85 inç olanlar gelecek.

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Honor Vision TV sekiz çekirdekli Honghu 818 ile akıllı telefon düzeyinde performans rakamları sunuyor. Hareket Tahmini ve Hareket Telafisi (MEMC), Yüksek Dinamik Aralıklı Görüntüleme (HDR) dahil olmak üzere gelişmiş görüntü işleme teknolojilerine sahip. Süper Çözünürlük (SR), Gürültü Azaltma (NR), Dinamik Kontrast İyileştirme (DCI), Otomatik Renk Yönetimi (ACM) ve Yerel Karartma (LD). Ayrıca, 2.4GHz, 5Hz dual-band ve 160MHz bant genişliği 1.7Gbps'e kadar peek indirme hızını destekleyen HiSilicon Hi1103 yonga seti de var. Tipik bir akıllı TV'de normalde bulacağınızdan çok daha fazlası.

Vision TV, dahili kamerası için özel bir HiSilicon Hi3516DV300 NPU bile kullanılıyor ve bu da çoğu video görüşmesinde ilginç yapay zeka yakalama özelliklerina olanak sağlıyor. Harmony OS, HiLink sayesinde Vision TV, IoT bağlantılı eviniz için merkezi bir hub görevi görüyor.

Henüz fiyatlandırma hakkında bilgi yok veya henüz Avrupa çıkış tarihi belirtilmedi. Muhtemelen Türkiye'ye de gelecektir.

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