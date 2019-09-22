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Huawei perşembe günü en iyi ve en yeni Mate 30 serisini tanıttı. Mate 30 Pro bu anlamda en dikkat çeken model oldu. ABD, Huawei'in ABD tedarik zincirine erişmesini yasakladığı için Huawei'in yeni amiral gemisi telefonları Google hizmetlerini veya uygulamalarını içermemektedir. Mate 30 serisi Avrupa'da ve dolayısıyla Türkiye'de satılmayacağından, şirketin önceleri bu yılın sonlarında hedeflediği Samsung'u devirme planı ne yazık ki ertelenecek, belki de hiç gerçekleşmeyecek. Huawei 2019'da 300 milyon cihaz satmayı umuyordu (2018'de sevk ettiği 206 milyona karşılık), ancak bu rakam artık hayal oldu.

Samsung Huawei Mate 30'la Alay Etti

Samsung, Latin Amerika'lı müşterilerinin Huawei'in Mate 30 telefonlarını satın aldıkları takdirde Google'ın uygulama ve hizmetlerini kullanamayacaklarını hatırlatmak için yeni e-postalar göndermeye başladı. Bu yolla Galaxy Note 10'u da tanıtmak isteyen şirket, Note 10 alarak "Google güncellemelerinin, uygulamaların ve Google hizmetlerinin tadını çıkarın" yazan bir e-posta gönderdi. E-postada yer alan görüntü, Arama, YouTube, Chrome, Gmail, Fotoğraflar, Haritalar, Google Play Store ve Drive dahil olmak üzere birçok Google uygulama simgelerinin bulunduğu Galaxy Note 10'a ait.

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Başka bir deyişle, herhangi bir Mate 30 telefonda çalışmayacak uygulamaların Note 10'da çalışacağına dikkat çekiliyor. E-posta ayrıca bir Galaxy Note 10 sahibinin, Mate 30 veya Mate 30 Pro'da bulunmayan YouTube'un dört aylık YouTube Premium üyeliği ile ödüllendirildiği promosyonun da altını çiziyor.

Geçtiğimiz yıl İtalya Rekabet Kurumu Apple ve Samsung'a 17.06 milyon dolar para cezası verdi; üreticiler, mevcut modellerini yavaşlattıkları için suçlandı ve eski cihazlara sahip olanları yeni cihaza geçmeye zorlamakla itham edildi. Huawei'in resmi İngiltere Twitter hesabı, Apple ve Samsung aleyhindeki kararın ardından bir tweet yayınladı. Tweet, henüz piyasaya sürülen Mate 20 serisini tanıtmak için gönderildi ve "BornFastStaysFast" ve "NeverSlowDown" etiketlerini içeriyordu.

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