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Huawei CEO'su Richard Yu dün Mate 30'un Bootloader'ının açık bırakılacağını ve böylece istenilen Google uygulamalarının yüklenebileceğini söylemişti. bir Huawei sözcüsü şimdi Yu'nun orijinal yorumunu yalanladı. Önyükleyicinin kilidini açma planlarının olmadığını açıkladı. Şirket 16 Mayıs'ta Varlık Listesi'ne yerleştirildiğinden bu yana Huawei'i çevreleyen birçok kafa karıştırıcı detay ve çelişkili açıklamalara bir yenisi eklenmiş oldu. Aylardır Huawei'in Mate 30 serisinde Android'in Google Play hizmetlerinin olup olmayacağına dair sorular vardı. Huawei yıllardır bir Android alternatifi üzerinde çalıştığını bildirdi ve sonuç olarak 9 Ağustos'ta HarmonyOS tanıtıldı. Ancak Huawei'in kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, bu ayın başlarında, şirketin HarmonyOS'li bir cep telefonu planlamadığını belirterek kafa karıştırdı.

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Huawei Mate 30'a Android Uygulaması Yüklemenin Önü Kapandı

Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun her ikisinde de Huawei'in App Gallery mağazası ile birlikte yüklenen Android AOSP açık kaynaklı sürümü bulunuyor. Bu, Amazon Fire tabletlerinde bulabileceğiniz Android sürümüne benzer. Lakin eğer Huawei bir pazarlık kozu haline geldiyse ve Trump yönetimi tarafından yeni bir ticaret anlaşmasında daha iyi şartlar elde etmek için kullanılıyorsa, yakında bu yasaklama kalkabilir ve Huawei'in ABD tedarik zincirleri ile iş yapmaya devam etmesi sağlanabilir. Bu tür bir senaryoda, CEO Yu Huawei'in bir yazılım güncellemesi ile bir gecede Mate 30 ve Mate 30 Pro telefonlarına Google hizmetleri ve uygulamalarını hızla ekleyebileceğini söyledi.

Huawei'in cihazları ve ağ donanımları Çin'deki komünist hükümetin şirket üzerinden istihbarat topladığı iddiaları nedeniyle ABD'de ulusal güvenlik tehditi olarak kabul ediliyor. ABD bunun için somut kanıt sunmasa da, Huawei'in ürünlerinin bir arka kapı içerdiğini ve Amerikan şirketleri ve tüketicileri hakkında Pekin'e bilgi gönderdiğini söylüyor. Huawei, bu iddiayı defalarca reddetti ve Başkan Liang Hua, herhangi bir ülkeyle "casusluk yok" sözleşmesi imzalamayı bile teklif etti.

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