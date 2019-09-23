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iPad'de IP adresi nasıl öğrenilir? iPad'inizin IP adresi iOS cihazınız için hayati bir bilgidir. İnternetin iPad'inizi nasıl tanımlayacağını belirler ve çoğunlukla yönlendiriciniz veya DHCP'niz tarafından rastgele atanır. Bununla birlikte, bazı durumlarda, bir IP adresi ağ yöneticisi tarafından verilen kalıcı bir numara da olabilir.

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iPad'de IP Adresini Öğrenmek

Nasıl atandığına bakılmaksızın, IP adresi her zaman bir sayılar listesidir. Örneğin 123.56.994.7 gibi. Tarayıcınızdaki arama geçmişiniz IP adres bilginiz ile saklanır. Bununla beraber ağ sorunlarını gidermek için de IP adresinize ihtiyacınız olabilir Öyleyse iPad'den IP adresini bulma adımlarına geçelim:

Ayarlar uygulamanızı başlatın.

"Wi-Fi"a dokunun.

iPad'inizin bağlı olduğu ağa dokunun. Bununla ağın bilgi ekranı açılır.

IP adresi, IPV4 adresinin altındaki 2. kutuda listelenir.

Eğer bu adresi PC'ye aktarmanız gerekiyorsa elle yazabilir ya da unutmamak için Telegram üzerinden kendinize mesaj olarak yollayabilirsiniz.

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