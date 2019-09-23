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iOS işletim sisteminde pratiklik her zaman sorun olmuştur. Bir iPad'te tüm fotoğraflarınızı silmeniz için ayrı bir buton yoktur. Bunun yerine iki parmağınızla belki dakikalarca sürükleme yapmanız gerekir. Benzer bir durum e-postalar için de geçerli. iPad'te e-postaları toplu silme adımından bahsedeceğiz.

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iPad'te E-Postaları Toplu Silmek

Eğer siz de iPad'te e-postaları hızlıca silmenin yollarını arıyor ancak bir türlü aradığınızı bulamıyorsanız yalnız değilsiniz. Apple aslında bunun nasıl yapılacağını söylemez. Kendiniz çözmek zorundasınız. Neyse ki aşağıda adımlarını verdik. Adımlar iOS 12 çalıştıran iPad'te denendi.

"Mail" uygulamanıza gidin

"Gelen Kutusu"na gidin

"Düzenle" düğmesine basın

İlk e-postayı seçin, böylece yanında bir onay işareti olsun

Bir parmağınızla "Taşı" düğmesine basın ve diğer bir parmakla seçimi kaldırmak için ilk e-postaya tekrar basın

BEKLEYİN (çok fazla e-posta varsa, iPad birkaç dakika donmuş gibi görünebilir)

Sonra "Çöp Kutusu"na dokunun

BEKLEYİN (çok fazla e-posta varsa zaman alacaktır)

Artık tüm e-postaları Çöp kutunuzda görmelisiniz. Şimdi "Çöp Kutusu"na gidin ve "Düzenle"yi seçin. Şaşırtıcı bir şekilde burada "Tümünü Sil" butonu vardır.

Apple, Posta uygulamasını daha kullanışlı hale getirmek için birçok özellik ekledi. Ancak ne yazık ki Tümünü Sil butonunu koymayı akıl edemiyor. Öyle ki bunu silinen e-postalar menüsünde sunmasına rağmen.

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