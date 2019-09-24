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Galaxy S10 ailesi büyük bir yazılım güncellemesi almaya hazırlanıyor. Öyle ki Avrupa'nın bazı bölgelerinde güncellemeler yayınlanmaya başladı. Yeni özellikler arasında Eylül 2019 güvenlik yaması bile var. Samsung S10 güncellemesini bugün resmi olarak duyurdu ve açıklamasında Note 10'un kamera özelliklerini Galaxy S10'a getirdiklerini belirtti.

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Samsung Galaxy Note 10'un Özellikleri S10'a Geliyor

Yeni firmware güncellemesi Galaxy Note10'un kamera özelliklerini, örneğin AR Doodle ve Live Focus video kaydı gibi, Galaxy S10 serisine getiriyor. İkinci özellik ön veya arka kamera ile kaydedilen videolara bokeh efektleri uygulamanıza izin veriyor.

Güncelleme ayrıca Gece Modu'nu ön kameraya da getiriyor ve Super Steady video dengeleme özelliğini de içeriyor. Galaxy S10 serisi ayrıca Samsung'un Galeri uygulamasından erişilebilen, videoları kırpmanıza ve birden fazla klibi birbirine bağlamanıza olanak tanıyan yerleşik bir video düzenleyiciye sahip. Bir videonun oynatma hızını ayarlamak ve arka plan müziği ve altyazı eklemek için de kullanılabiliyor.

Kamera özellikleri dışında, yeni güncelleme Samsung Pass ve gelişmiş Mesajlar sürümleriyle birlikte geliyor. Ayrıca Samsung Dex desteği ve Link to Windows entegrasyonunu Galaxy S10 ailesine getiriyor.

Samsung bu güncellemeyi aşamalı bir şekilde dağıtacak, bu yüzden Avrupa'daki tüm birimlere ulaşması zaman alacak. Buna Türkiye dahil.

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