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Instagram uygulaması, internet bağlantısında veya uygulama içerisinde herhangi bir problem olmadan da telefonunuzda çökme sorunu yaşayabiliyor. Bu sorun eş zamanlı olarak diğer kullanıcılarda ve telefonlarda meydana gelmezken sadece sizde sorun haline gelebilir. Android'te Instagram çökme problemi ile karşılaştığınızda bu yazımızda size vereceğimiz ipuçlarını takip ederek bu problemiortadan kaldırabilirsiniz.

Android'te Instagram Çökme Sorunu

Android'te Instagram uygulaması çöktüğünde Android telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin. Ayarlar bölümüne girdikten sonra burada listelenen başlıklardan Uygulamalar'ı seçin. Uygulamalar ekranında telefonunuzda yüklü olan uygulamalar listelenecektir. Bu listeden Instagram'a hafifçe dokunun. Açılan ekranda Instagram uygulamasının verileri ve önbellek verileri yer almakta. Instagram çökme sorununu çözüme kavuşturmak için burada yer alan butonlardan Verileri ve Önbellek Verileri'ni Temizle işlemlerini uygulayın. Sorun bu şekilde çözüme kavuşacaktır.

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Sorun eğer halen daha devam ediyorsa Instagram uygulamasının güncel olup olmadığına emin olur. Eğer uygulama güncel değilse Google Play Store'a girerek uygulamayı güncelleyin.

Instagram çökme sorunu, internet bağlantınız kaynaklı da olabilir. Sorunun internet bağlantısı kaynaklı olup olmadığına emin olmak için hücresel veri bağlantınızı kullanıyorsanız onu kapatıp Wi-Fi'ye, Wi-Fi kullanıyorsanız hücresel veriye geçiş yapın. Sorun tüm bunlara rağmen devam ediyorsa Instagram, tüm kullanıcılar için kısa süreliğine aynı hatayı veriyor olabilir.

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