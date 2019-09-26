REKLAMLAR



iPadOS yeni ana ekran, Koyu Mod, yeni video düzenleme özellikleri, Kaydırmalı ve Bölünmüş Görünüm iyileştirmeleri ve çok daha kolay kullanılan jest sistemi gibi birçok yeni özelliğe sahip. QWERTY klavyesi artık kullanıcıların sürükleyerek yazı yazmasına izin veriyor ve ekranın daha fazla kısmının görünmesini sağlamak için boyutu küçültülebiliyor. Değişikliklerin tümü başta göz korkutucu gelebileceğinden, Apple, iPad sahiplerine Slide Over ve Split View'u nasıl kullanacaklarını gösteren bir dizi öğretici video yayınladı. Başka bir videoda kesim ve yapıştırma işlemlerine izin veren hızlı metin vurgulama gibi yeni metin düzenleme hareketlerinin nasıl kullanılabileceği açıklandı.

iPadOS'in Göz Dolduran Yeni Özellikleri Videoda Gösterildi

İlk video, kullanıcılara Slide Over'ın nasıl kullanılacağını gösterir. Ekranın altındaki yuvadan, kullanmak istediğiniz uygulamayı seçin ve simgeyi ekranın kenarına sürükleyin. İstediğiniz tüm uygulamaları ekranda görene kadar işlemi tekrarlamaya devam edebilirsiniz. Ekranın kenarından sola kaydırmak özelliği açar ve ekranın altındaki çubuğu sürüklemek, uygulamalarınız arasında "geçiş yapmanıza" izin verir. Ekranın altındaki çubuktan yukarı kaydırmak açık olan uygulamaları görmenizi sağlar. Uygulamanın üstündeki çubuğa dokunulduğunda tam ekran görünecektir.

REKLAMLAR



İkinci video Split View ile ilgili. Bu özellik iPad kullanıcılarının iki uygulamayı yan yana açmasına veya ekranın iki tarafını tek bir uygulama için kullanmasına izin verir. Videoda, aynı anda iki farklı not görmeyi sağlayan Notes uygulaması ile çalışan bir örnek var. İşlem bir notu kenar çubuğundan ekranın iki tarafına da sürükleyerek gerçekleştirilir. Bölünmüş Görünüm ile iki uygulama yan yana açıldığında, görüntü bir taraftan diğerine sürüklenebiliyor. Bölünmüş Görünüm, bölücüyü ekranın herhangi bir kenarına sürükleyerek kapatılabiliyor ve her iki uygulama da tam boyuta dönüyor.

Üçüncü ve son video, iPadOS çalıştıran bir iPad'de metin düzenlemeyi kolaylaştırmak için kullanılabilecek jestleri ele alıyor. Düzenlenecek metni seçmek gayet basit. Ardından düzenlemek istediğiniz metin vurgulanana kadar kaydırıyorsunuz. Üç parmak kullanmak vurgulanan metni kopyalar ve iki kez yapılan üç parmak hareketi ise vurgulanan metni keser. Bu kesilmiş metni yapıştırmak için, alanın sağındaki ekrana üç parmağınızla basılı tutun. Sola doğru üç parmağınızı kaydırmak önceki düzenlemeyi geri alır. Düzenlemeyi geri almak için üç parmakla sağa kaydırırsınız.

Peki hangi iPad'ler iPadOS'i çalıştıracak? İyi soru. Tüm iPad Pro modelleri, beşinci, altıncı ve yedinci nesil iPad'ler ve dördüncü ve beşinci nesil iPad mini tabletler desteklenen modeller olacak. iPad'inizi güncellemek için, Ayarlar> Genel> Yazılım güncellemesi bölümüne gidin.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

