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Samsung, oyun endüstrisinde önemli bir oyuncu olmaya çalışıyor ve bunu başarmanın en hızlı yolu bazı ürünlerinin reklamını oyun cihazları ile yapmaktan geçiyor. Note serisinin aniden "her oyuncunun hayali" haline gelmesinin nedenlerinden biri de bu oldu. Samsung, telefonların oyun yeteneklerini vurgulamak için zamanında "Fortnite for Android" adıyla Epic Games ile bir ortaklık yaptı.

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Samsung'dan Fortnite Oyuncularına Özel Kostüm ve Emote

Güney Koreli şirket bugün 27 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan 100 kişilik eşsiz bir Fortnite Twitch Rivals turnuvasına sponsor olacağını açıkladı. Turnuva sırasında Galaxy Pro Mobile Team takımı karakterlerine Glow kıyafetini giydirecek ve yeni Levitate emote'unu kullanacak. Takım diğer PC oyuncuları ile kafa kafaya mücadeleler yapacak.

Galaxy Note 10 ile tanıtılan Aura Glow renginden esinlenilen Legendary Glow kıyafeti ve Levitate emote'u 27 Eylül'den itibaren Galaxy sahiplerine özel olarak sunulacak. Samsung, Fortnite, Galaxy iKONIK kıyafeti ve Scenerio emote resmen 26 Eylül'de vault edilecek.

The Glow kıyafeti ve Levitate emote ile Fortnite'de bulunan Overseer'ın her iki parçası da Samsung'un en yeni amiral gemisi akıllı telefonları ve tabletleri de dahil olmak üzere desteklenen tüm Galaxy cihazlarından erişilebilir olacak: Galaxy Note 10 veya Note 10+, Galaxy S10, S10 + veya S10e ya da Galaxy Sekme S6 gibi.

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Akıllı telefonunuzda Fortnite yüklü değilse, şimdi Samsung Galaxy Store veya Galaxy Game Launcher uygulaması ile ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu Cuma günü bu özel oyun içi içeriği kullanabilecek tüm Galaxy akıllı telefonlarının ve tabletlerinin geri kalanı şöyle: Galaxy Note 9, Galaxy S9, S9 +, Galaxy Note 8, Galaxy S8, S8 + veya S8 Active, Galaxy S7, S7 edge veya S7 Active, Galaxy Tab S4 ve Galaxy Tab S3.