En İyi iPhone Parti Oyunları

REKLAMLAR



Heads Up!

iPhone'u alnınıza tutuyorsunuz ve telefon ekranı çeşitli kategorilerden bir kelime gösteriyor. Doğru cevabı doğru tahmin edebilmeniz için parti üyelerinin ipuçları vermesi gerekiyor. Doğru tahmin ederseniz, yeni bir kart çekmek için telefon ekranını aşağı doğru eğin. Ekranı yukarı hareket ettirmek kelimeyi geçer ve aynı zamanda yeni bir ipucu gösterir.

Evil Apples

Oyuna başlamak için önce tüm oyunculara bir soru kartı gösterilir. Her oyuncu daha sonra ilgili boşluğu doldurmak için bir cevap kartı seçer. Seçilen bir kişi daha sonra favori cevap kartlarını belirler. Yedi tur kazanan ilk oyuncu galip ilan edilir. Soru-cevap kombinasyonları komik yanıtlardan düpedüz histerik olanlara kadar değişiyor.

REKLAMLAR



Just Dance Now

Just Dance Now her platformun en iyi parti oyunlarından biri. Ekranda bir dans gösterilir ve siz dansa uyum sağlarkenen iPhone'unuz bir hareket izleyici görevi görür. Dans etmek için 400'den fazla farklı şarkı var. Hatta partiniz için kendi çalma listenizi de oluşturabilirsiniz. Dans ederken yakılan kaloriler de ayrıca Apple'ın Sağlık uygulamasında gösterilir.

The Truth Comes Out

Bu iPhone parti oyununda herkes "Zeynep'in Google'ladığı en son şeyi nedir?" veya "Ayşe'nin sakladığı en büyük sır nedir?" gibi soruları cevaplar. Oyuncular daha sonra favori cevaplarına göre oy verir. Arkadaşlarınız cevaplarını doğru seçtiğinizde puan alırsınız. Oyunun sonunda en yüksek puana sahip oyuncu galip olur.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum