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Huawei cihazlarındaki küresel satışlarındaki düşüşe rağmen, Çin'de yapılan Mate 30 lansmanında yeni Mate serisi gerçek anlamda büyük talep gördü. Mate 30 telefonlar 26 Eylül'de Çin'de resmi olarak satışa sunuldu. Satışın ilk dakikasında 500 milyon CNY (70 milyon $) gelir elde edildi.

Huawei Mate 30 Telefonlara %40 İndirim

Huawei 4G versiyonlu Mate 30 telefonlarının Kasım ayında 5G versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Huawei Çin'deki lansmanda cihazlarını Münih'te açıklanan 799 € (~ 874 $) perakende fiyatından yaklaşık %35 daha az bir fiyata yani 3.999 CNY (~ 561 $) değerinden satışa sundu. Huawei CEO'su Richard Yu yeni indirimli fiyatı Çin'deki sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

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Daha pahalı olan Mate 30 Pro piyasaya sürüldüğü ilk gün tükendi, ancak temel model olan Mate 30 hala yaygın olarak bulunuyor. Mate 30 Pro'yu satın almak isteyenlerin çevrimiçi ön sipariş vermeleri gerekiyor.

Huawei'in lansman stratejisine bakılırsa şirket ABD yasağından doğan küresel pazar kaybını telafi etmek için kendi pazarında büyümeye yönelik daha fazla çaba gösteriyor. Huawei tüm engellere rağmen küresel akıllı telefon pazarında 2. sırada, Samsung'un hemen arkasında bulunuyor.

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