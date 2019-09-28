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Samsung Galaxy A70, markanın en iyi orta seviye ürünlerinden biridir. Samsung yeni güncellemesinde şimdi kamera geliştirmelerinin yanı sıra uzun zamandır talep edilen ve büyük hayal kırıklığı yaratan Type C kulaklık desteği getirdi. Bellenim sürümü A705GMDDU3ASI2 ve 648 MB boyuta sahip. Halihazırda Hindistan'da yayınlanıyor ve Türkiye için yolda.

Samsung Galaxy A70'e Type C Kulaklık Güncellemesi

Samsung şimdi ekran parmak izi performansının da daha iyi olacağını belirtiyor. Kamera kalitesi de bir miktar yükselmiş durumda ve genel stabilite sorunlarının büyük kısmı giderilmiş.

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En ilginç özelliklerden biri kullanıcılara 3.5mm jakına bir alternatif sağlayan Tip-C kulaklıklar için eklenen destek oldu. Eylül güvenlik yaması da en son güncellemenin bir parçası halinde.

Ne yazık ki Samsung'un güncellemelerine üçüncü parti uygulamalar ekleme eğilimi devam ediyor. A70 güncellemesi Booking ve Snapchat uygulamalarıyla birlikte geliyor. Ancak bunları kolayca devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Yeni A70 güncellemesi aşamalı olarak sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda daha fazla bölgeye ulaşacak.

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