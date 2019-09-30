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Android ve iOS uygulama geliştiricileri, hayatın her alanında yardımcı olabilecek uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Bu yazımızda sizlere araç şoförlerinin işine yarar uygulamaları listeleyeceğiz.

Araç Şoförleri İçin En İyi Beş Uygulama

1- Google Haritalar

Google Haritalar uygulaması konum bulmada oldukça yardımcı olduğu gibi size trafiğin yoğun olduğu ve de trafiğin olmadığı yollar konusunda da size yardımcı olacaktır. Ekstra olarak, yol üstündeki dinlenme alanlarını da Google Haritalar'da görüntüleyebilirsiniz. Bu uygulama hem Android hem de iOS işletim sistemli akıllı telefonların uygulama mağazasında yer almaktadır.

2- KGM Trafik

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği uygulama olan KGM Trafik, anlık olarak yollardaki trafik yoğunluğunu size gösterir. Ayrıca gideceğiniz yere kaç kilometre kaldığını, kullanacağınız yola ait geçiş bilgilerini, yollarda çalışma olup olmadığını da bu uygulamayı kullanarak öğrenebilirsiniz. KGM Trafik uygulamasını Android ve iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

3- HGS – Online Bakiye Yükle

PTT, araçların Hızlı Geçiş Sistemi'ni dijital ortama taşıdı. HGS – Online Bakiye Yükle uygulamasını kullanarak Hızlı Geçiş Sistemi'nde kullanmak üzere akıllı telefonunuz üzerinden bakiye yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama, kullanıcılarına MTV borcu sorgulama, araç kilometre bilgisi sorgulama gibi ekstra özellikler de sunmakta. Bu uygulamayı Android cihazınıza indirmek için buraya iOS cihazınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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4- Yol Yardım Türkiye

Yol Yardım Türkiye uygulaması, şehir şehir benzinlik, oto yıkama, otopark, yetkili servis ve araba kiralama alanları gibi önemli yerleri harita üzerinde göstermekte. Bu uygulamayı hep Google Play Store'dan hem de App Store'dan cihazlarınıza indirebilirsiniz.





5- GPS Hız Göstergesi

Aracınızın hız göstergesi dijital değilse bu uygulama tam size göre. Dijital hız göstergesi ve hız uyarı sistemi GPS Hız Göstergesi uygulamasının özelliklerindendir. Bu uygulamayı kullanarak GPS hızı ve GPS metre hakkında anlık bilgiler alabilirsiniz. Uygulamayı Android ve iOS işletim sistemine indirebilirsiniz.

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