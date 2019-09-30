En İyi 18:9 Ekranlı Akıllı Telefonlar

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LG G6

LG G6, 2017'nin başlarında 18:9 ekrana sahip ilk cihazdı. Şimdi 2 yaşını geçti, ancak son fiyat düşüşünden dolayı bahsedilmeye değer.

4 GB RAM ve biraz eski Snapdragon 821 yonga seti ile desteklenmektedir. LG V30 ile benzer bir kamera kurulumuna sahip. Cihaz oldukça sağlam ve kesinlikle bu fiyat aralığında harika bir cihaz arıyorsanız kesinlikle önerilir.

OnePlus 5T

OnePlus 5T, OnePlus 5'in halefidir. OnePlus 5 akıllı telefonu gibi o da 2017 yılına ait. 5T, OnePlus 5'in tüm özelliklerini barındırıyor ancak 6 inçlik daha büyük Full Optic AMOLED 18:9 ekran ile geliyor. Düşük ışık için daha iyi bir ikincil kamerası ve birkaç ek özelliği var.

Benzer şekilde, Qualcomm'un güçlü Snapdragon 835'ini yaşıyor ve 6/8 gig RAM'le geliyor. Orta seviye bütçe için güçlü bir canavar.

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Samsung Galaxy Note 8

Samsung'un en son amiral gemisi telefonlarından Samsung Galaxy Note 8, şu anda alabileceğiniz en iyi 18:9 Ekranlı amiral gemisi akıllı telefonlar arasında.

Parmak izi sensörü önceki modele göre iyileşti. Hoparlör ses kalitesi Dolby entegrasyonuyla artık daha iyi. Bütçeyle ilgili herhangi bir kısıtlama yoksa, yatırım yapmanız gereken telefon budur.

Samsung Galaxy S9 + / S9

Samsung tarafından 2018'de sunulan en yeni S serisi amiral gemisi olan S9, kalitenin en üstündedir. AMOLED ekran bir akıllı telefondaki en iyilerden biri. Neredeyse bütün özellikleri önceki yıla ait S8 modeline benziyor, ancak kameranın açıklığı ayarlanabiliyor. Yani değişken bir diyafram kamerasına sahip.

6 GB RAM ile birleştirilmiş en yeni Exynos 8895 (veya SnapDragon 835) işlemcisi tarafından desteklenmektedir. Her iki arka kamera da harika 4k kareler çeker ve Optik Görüntü Sabitleme özelliklerine sahiptir. Note 8, S-Pen, Retina Tarayıcı ve çok daha fazlası gibi başka birçok avantajla birlikte gelir.

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