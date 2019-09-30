REKLAMLAR



Bu haftanın başlarında Huawei, EMUI 10 beta test cihazları arasına Mate 20 ve Honor 20 akıllı telefonlarını eklediğini açıkladı. Şirket şimdi Mate 10 cihazları da bu listeye eklediğini söyleyerek herkesi sevindirdi. 2017'de çıkan bu cihazlar Android 10 tabanlı en son kullanıcı arayüzünü alacak ve diğer tüm yeni işlev ve özelliklerin sahibi olacak. Karşılaştırma için, Galaxy S7 ailesi 9'da kalmış durumda.

REKLAMLAR



Huawei Mate 10 Android 10 Alıyor

Halihazırda EMUI 9.1.0.321'i çalıştıran Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro ve Huawei Mate 10 Porsche Design sahipleri şimdi büyük eğlenceye dahil olabilecek. Lakin telefon üreticisi şu anda yalnızca Çin cihazlarını Android 10 betaya alıyor. Bunların numarası ALP-AL00 ve ALP-TL00'dır. BLA-AL00 (Mate 10 Pro) ve BLA-TL00 ise Porsche Design temalı akıllı telefonlara işaret ediyor.

Her model için sadece 2000 kullanıcı seçilecek. Log versiyonu versiyonu için 500 ve log olmayan kullanıcı arayüzlü versiyon içinse 1.500. Güncellemelerin dağıtımı çoktan başladı ve 7 Ekim'e kadar devam edecek. İlk 100 cihaz 30 Eylül'de güncellemeyi aldı. EMUI 10 kalan Mate 10'lara Ekim ayı ortasında dağıtılacak.

EMUI 10 beta testine normal şartlarda henüz Türkiye'den katılım sağlanamıyor. Ancak fazla uzun sürmemeli. Görünüşe göre Huawei bir alanda daha Samsung'u geride bırakıyor.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum