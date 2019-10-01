iPad'te Telefon Numarasını Öğrenmek

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Apple, iPad'i 2 versiyonla sunar. Yalnızca Wi-Fi, hepimizin bildiği sürüm ve Wi-Fi kullanılamadığında hücresel veri planına geçen SIM kart destekli versiyon. iPad'in hücresel sürümü SIM kartla birlikte geldiğinden ve internete bu şekilde eriştiğinden, tablete bir telefon numarası da atanmış olur. Bu numara aranamaz ancak kısa mesaj alabilir. Aşağıda adımlara yer verdik.

iPad'te SIM Kart Telefon Numarasını Bulmak

SIM kart takılı bir 3G/4G/5G destekli bir iPad'iniz varsa bunu kolayca yapılabilirsiniz:

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Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Genel" i tıklayın.

"Hakkında" yı tıklayın.

"Hücresel Veri Numarası"na bakın. Telefon numaranız burada yazacak.

iPad'te FaceTime Telefon Numarasını Bulmak

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"FaceTime"ı seçin..

FaceTime ile şu numaradan ulaşılabilirsiniz gibi bir mesaj göreceksiniz. Bu listede e-posta adreslerinin yanı sıra iPhone'unuzun telefon numarası da yer alır.

"Arayan Kimliği" altında nasıl görünmek istediğinize bile karar verebilirsiniz. Telefon numaranız veya e-posta adresiniz için ayrı ayrı seçeneklere sahipsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum