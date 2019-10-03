REKLAMLAR



Mobil HDR olarak da bilinen HDR özelliğine sahip telefonları listeledik. Artık önemli sayıda telefon HDR'ı destekliyor ve aralarından seçim yaparken işinizi kolaylaştırmak adına aşağıdaki güncel tabloda hepsine yer verdik.

Hangi Telefonlar HDR Ekrana Sahip?

Bu HDR ekranlı telefonlardan birini satın aldığınız takdirde Netflix, Amazon Video, iTunes ve YouTube gibi platformlardaki içerikleri HDR izleyebilirsiniz. HDR, görüntünün kontrastını artırarak daha canlı ve etkileyici görünmesini sağlıyor.

REKLAMLAR



REKLAMLAR



Telefon Ekran Boyutu Çözünülük PPI Ekran Tipi Galaxy S10 6.1 1440 x 3040 550 Dynamic AMOLED Galaxy S10 Plus 6.4 1440 x 3040 522 Dynamic AMOLED Galaxy S10e 5.8 1080 x 2280 438 Dynamic AMOLED Galaxy S10 5G 6.7 1440 x 3040 502 Dynamic AMOLED Galaxy Note 9 6.4 1440 x 2960 516 Super AMOLED Galaxy S9 5.8 1440 x 2960 570 Super AMOLED Galaxy S9 Plus 6.2 1440 x 2960 529 Super AMOLED Galaxy Note 8 6.3 1440 x 2960 521 Super AMOLED Galaxy S8 5.8 1440 x 2960 570 Super AMOLED Galaxy S8 Plus 6.2 1440 x 2960 529 Super AMOLED OnePlus 7 Pro 6.67 1440 x 3120 516 Fluid AMOLED iPhone XS 5.8 1125 x 2436 458 Super AMOLED iPhone XS Max 6.5 1242 x 2688 458 Super AMOLED iPhone X 5.8 1125 x 2436 458 Super AMOLED iPhone 8 4.7 750 x 1334 326 IPS LCD iPhone 8 Plus 5.5 1080 x 1920 401 IPS LCD Razer Phone 5.7 1440 x 2560 515 IPS LCD Razer Phone 2 5.72 1440 x 2560 513 IPS LCD Huawei P30 Pro 6.47 1080 x 2340 398 OLED Huawei P30 6.1 1080 x 2340 422 OLED Huawei Mate 20 Pro 6.39 1440 x 3120 538 OLED Huawei Mate 20 6.53 1080 x 2244 381 IPS LCD Huawei Mate 20 X 7.2 1080 x 2244 346 OLED Huawei P20 5.8 1080 x 2240 429 IPS LCD Huawei P20 Pro 6.1 1080 x 2240 408 AMOLED Huawei Mate 10 Pro 6.0 1080 x 2160 402 AMOLED Honor 10 5.84 1080 x 2280 432 IPS LCD Google Pixel 3 5.5 1080 x 2160 443 P-OLED Google Pixel 3 XL 6.3 1440 x 2960 523 P-OLED Google Pixel 2 5.0 1080 x 1920 441 AMOLED Google Pixel 2 XL 6.0 1440 x 2880 538 P-OLED Google Pixel 5.0 1080 x 1920 441 AMOLED Google Pixel XL 5.5 1440 x 2560 534 AMOLED LG G8 ThinQ 6.1 1440 x 3120 564 AMOLED LG V50 ThinQ 6.4 1440 x 3120 537 P-OLED LG G7 ThinQ 6.1 1440 x 3120 564 IPS LCD LG V40 ThinQ 6.4 1440 x 3120 537 P-OLED LG V35 ThinQ 6.0 1440 x 2880 537 P-OLED LG G6 5.7 1440 x 2880 564 IPS LCD LG V30 6.0 1440 x 2880 537 P-OLED Xperia 1 6.5 1644 x 3840 643 OLED Xperia XZ3 6.0 1440 x 2880 537 P-OLED Xperia XZ2 5.7 1080 x 2160 424 IPS LCD Xperia XZ2 Compact 5.0 1080 x 2160 483 IPS LCD Xperia XZ2 Premium 5.8 2160 x 3840 765 IPS LCD Xperia XZ Premium 5.46 2160 x 3840 807 IPS LCD Xperia XZ1 5.2 1080 x 1920 424 IPS LCD Nokia 9 PureView 5.99 1440 x 2880 538 P-OLED Nokia 8.1 6.18 1080 x 2280 408 IPS LCD Nokia 7.1 5.84 1080 x 2280 432 IPS LCD Xiaomi Mi 9 6.39 1080 x 2340 403 Super AMOLED Xiaomi Mi Mix 3 6.39 1080 x 2340 403 Super AMOLED Asus ROG Phone 6.0 1080 x 2160 402 AMOLED

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum