Hangi Telefonlar HDR Ekrana Sahip?

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Hangi Telefonlar HDR Ekrana Sahip?

Mobil HDR olarak da bilinen HDR özelliğine sahip telefonları listeledik. Artık önemli sayıda telefon HDR'ı destekliyor ve aralarından seçim yaparken işinizi kolaylaştırmak adına aşağıdaki güncel tabloda hepsine yer verdik.

Hangi Telefonlar HDR Ekrana Sahip?

Bu HDR ekranlı telefonlardan birini satın aldığınız takdirde Netflix, Amazon Video, iTunes ve YouTube gibi platformlardaki içerikleri HDR izleyebilirsiniz. HDR, görüntünün kontrastını artırarak daha canlı ve etkileyici görünmesini sağlıyor.

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TelefonEkran Boyutu ÇözünülükPPIEkran Tipi
Galaxy S106.11440 x 3040550Dynamic AMOLED
Galaxy S10 Plus6.41440 x 3040522Dynamic AMOLED
Galaxy S10e5.81080 x 2280438Dynamic AMOLED
Galaxy S10 5G6.71440 x 3040502Dynamic AMOLED
Galaxy Note 96.41440 x 2960516Super AMOLED
Galaxy S95.81440 x 2960570Super AMOLED
Galaxy S9 Plus6.21440 x 2960529Super AMOLED
Galaxy Note 86.31440 x 2960521Super AMOLED
Galaxy S85.81440 x 2960570Super AMOLED
Galaxy S8 Plus6.21440 x 2960529Super AMOLED
OnePlus 7 Pro6.671440 x 3120516Fluid AMOLED
iPhone XS5.81125 x 2436458Super AMOLED
iPhone XS Max6.51242 x 2688458Super AMOLED
iPhone X5.81125 x 2436458Super AMOLED
iPhone 84.7750 x 1334326IPS LCD
iPhone 8 Plus5.51080 x 1920401IPS LCD
Razer Phone5.71440 x 2560515IPS LCD
Razer Phone 25.721440 x 2560513IPS LCD
Huawei P30 Pro6.471080 x 2340398OLED
Huawei P306.11080 x 2340422OLED
Huawei Mate 20 Pro6.391440 x 3120538OLED
Huawei Mate 206.531080 x 2244381IPS LCD
Huawei Mate 20 X7.21080 x 2244346OLED
Huawei P205.81080 x 2240429IPS LCD
Huawei P20 Pro6.11080 x 2240408AMOLED
Huawei Mate 10 Pro6.01080 x 2160402AMOLED
Honor 105.841080 x 2280432IPS LCD
Google Pixel 35.51080 x 2160443P-OLED
Google Pixel 3 XL6.31440 x 2960523P-OLED
Google Pixel 25.01080 x 1920441AMOLED
Google Pixel 2 XL6.01440 x 2880538P-OLED
Google Pixel5.01080 x 1920441AMOLED
Google Pixel XL5.51440 x 2560534AMOLED
LG G8 ThinQ6.11440 x 3120564AMOLED
LG V50 ThinQ6.41440 x 3120537P-OLED
LG G7 ThinQ6.11440 x 3120564IPS LCD
LG V40 ThinQ6.41440 x 3120537P-OLED
LG V35 ThinQ6.01440 x 2880537P-OLED
LG G65.71440 x 2880564IPS LCD
LG V306.01440 x 2880537P-OLED
Xperia 16.51644 x 3840643OLED
Xperia XZ36.01440 x 2880537P-OLED
Xperia XZ25.71080 x 2160424IPS LCD
Xperia XZ2 Compact5.01080 x 2160483IPS LCD
Xperia XZ2 Premium5.82160 x 3840765IPS LCD
Xperia XZ Premium5.462160 x 3840807IPS LCD
Xperia XZ15.21080 x 1920424IPS LCD
Nokia 9 PureView5.991440 x 2880538P-OLED
Nokia 8.16.181080 x 2280408IPS LCD
Nokia 7.15.841080 x 2280432IPS LCD
Xiaomi Mi 96.391080 x 2340403Super AMOLED
Xiaomi Mi Mix 36.391080 x 2340403Super AMOLED
Asus ROG Phone6.01080 x 2160402AMOLED

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