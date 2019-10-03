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Mobil HDR olarak da bilinen HDR özelliğine sahip telefonları listeledik. Artık önemli sayıda telefon HDR'ı destekliyor ve aralarından seçim yaparken işinizi kolaylaştırmak adına aşağıdaki güncel tabloda hepsine yer verdik.
Hangi Telefonlar HDR Ekrana Sahip?
Bu HDR ekranlı telefonlardan birini satın aldığınız takdirde Netflix, Amazon Video, iTunes ve YouTube gibi platformlardaki içerikleri HDR izleyebilirsiniz. HDR, görüntünün kontrastını artırarak daha canlı ve etkileyici görünmesini sağlıyor.
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|Telefon
|Ekran Boyutu
|Çözünülük
|PPI
|Ekran Tipi
|Galaxy S10
|6.1
|1440 x 3040
|550
|Dynamic AMOLED
|Galaxy S10 Plus
|6.4
|1440 x 3040
|522
|Dynamic AMOLED
|Galaxy S10e
|5.8
|1080 x 2280
|438
|Dynamic AMOLED
|Galaxy S10 5G
|6.7
|1440 x 3040
|502
|Dynamic AMOLED
|Galaxy Note 9
|6.4
|1440 x 2960
|516
|Super AMOLED
|Galaxy S9
|5.8
|1440 x 2960
|570
|Super AMOLED
|Galaxy S9 Plus
|6.2
|1440 x 2960
|529
|Super AMOLED
|Galaxy Note 8
|6.3
|1440 x 2960
|521
|Super AMOLED
|Galaxy S8
|5.8
|1440 x 2960
|570
|Super AMOLED
|Galaxy S8 Plus
|6.2
|1440 x 2960
|529
|Super AMOLED
|OnePlus 7 Pro
|6.67
|1440 x 3120
|516
|Fluid AMOLED
|iPhone XS
|5.8
|1125 x 2436
|458
|Super AMOLED
|iPhone XS Max
|6.5
|1242 x 2688
|458
|Super AMOLED
|iPhone X
|5.8
|1125 x 2436
|458
|Super AMOLED
|iPhone 8
|4.7
|750 x 1334
|326
|IPS LCD
|iPhone 8 Plus
|5.5
|1080 x 1920
|401
|IPS LCD
|Razer Phone
|5.7
|1440 x 2560
|515
|IPS LCD
|Razer Phone 2
|5.72
|1440 x 2560
|513
|IPS LCD
|Huawei P30 Pro
|6.47
|1080 x 2340
|398
|OLED
|Huawei P30
|6.1
|1080 x 2340
|422
|OLED
|Huawei Mate 20 Pro
|6.39
|1440 x 3120
|538
|OLED
|Huawei Mate 20
|6.53
|1080 x 2244
|381
|IPS LCD
|Huawei Mate 20 X
|7.2
|1080 x 2244
|346
|OLED
|Huawei P20
|5.8
|1080 x 2240
|429
|IPS LCD
|Huawei P20 Pro
|6.1
|1080 x 2240
|408
|AMOLED
|Huawei Mate 10 Pro
|6.0
|1080 x 2160
|402
|AMOLED
|Honor 10
|5.84
|1080 x 2280
|432
|IPS LCD
|Google Pixel 3
|5.5
|1080 x 2160
|443
|P-OLED
|Google Pixel 3 XL
|6.3
|1440 x 2960
|523
|P-OLED
|Google Pixel 2
|5.0
|1080 x 1920
|441
|AMOLED
|Google Pixel 2 XL
|6.0
|1440 x 2880
|538
|P-OLED
|Google Pixel
|5.0
|1080 x 1920
|441
|AMOLED
|Google Pixel XL
|5.5
|1440 x 2560
|534
|AMOLED
|LG G8 ThinQ
|6.1
|1440 x 3120
|564
|AMOLED
|LG V50 ThinQ
|6.4
|1440 x 3120
|537
|P-OLED
|LG G7 ThinQ
|6.1
|1440 x 3120
|564
|IPS LCD
|LG V40 ThinQ
|6.4
|1440 x 3120
|537
|P-OLED
|LG V35 ThinQ
|6.0
|1440 x 2880
|537
|P-OLED
|LG G6
|5.7
|1440 x 2880
|564
|IPS LCD
|LG V30
|6.0
|1440 x 2880
|537
|P-OLED
|Xperia 1
|6.5
|1644 x 3840
|643
|OLED
|Xperia XZ3
|6.0
|1440 x 2880
|537
|P-OLED
|Xperia XZ2
|5.7
|1080 x 2160
|424
|IPS LCD
|Xperia XZ2 Compact
|5.0
|1080 x 2160
|483
|IPS LCD
|Xperia XZ2 Premium
|5.8
|2160 x 3840
|765
|IPS LCD
|Xperia XZ Premium
|5.46
|2160 x 3840
|807
|IPS LCD
|Xperia XZ1
|5.2
|1080 x 1920
|424
|IPS LCD
|Nokia 9 PureView
|5.99
|1440 x 2880
|538
|P-OLED
|Nokia 8.1
|6.18
|1080 x 2280
|408
|IPS LCD
|Nokia 7.1
|5.84
|1080 x 2280
|432
|IPS LCD
|Xiaomi Mi 9
|6.39
|1080 x 2340
|403
|Super AMOLED
|Xiaomi Mi Mix 3
|6.39
|1080 x 2340
|403
|Super AMOLED
|Asus ROG Phone
|6.0
|1080 x 2160
|402
|AMOLED
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