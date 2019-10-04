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Instagram'ın yükselen popülerliği söylentileri ve şehir efsanelerini de beraberinde getirmiştir. Ne yazık ki, bu efsanelere inanmak, Instagram'dan tam anlamıyla faydalanmanızı engelleyebilir. İşte aslında doğru olmayan bazı Instagram efsaneleri.

Instagram ile İlgili Doğru Olduğuna İnanılan Yanlışlar

Instagram İnsanları Habersiz Ban'lıyor

Efsane: Shadowbanning, Instagram'ın uygun olmadığını düşündüğü bir hesabı yasaklama uygulamasıdır. Bu, kullanıcının yasağın yürürlükte olduğunu fark etmeyeceği şekilde uygulanır. Gönderileri kimseye ulaşmaz.

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Gerçek: Instagram konuyla ilgili olarak Shadowbanning'in gerçek bir uygulama olmadığını açıkladı. Çok fazla hashtag kullanmak veya başka herhangi küçük ihlallere karışmak sizi ban'latmaz.

Her Marka Hashtag'inin Yasal Sahibidir

Efsane: Instagram'da markanız için yarattığınız etiket özel mülkünüzdür. Markalı etiketinizi kullanan diğer hesaplara karşı yasal işlem başlatabilirsiniz.

Gerçek: Sosyal medya etiketinizin size ait olmadığını öğrenmek sizi şaşırtabilir. Instagram'da yayınladığınız her şey web sitenin mülküdür.

Ticari Hesaplar Popülerliğinizi Düşürür

Efsane: Kişisel bir hesap ve ayrıca bir ticari hesap kullanıyorsanız içeriğinizi yayınlarken hesaplar arası geçiş yapmak sitedeki genel görünürlüğünüzü düşürür.

Gerçek: Instagram, tüm kişisel ve ticari hesaplarınızı izler ancak ticari hesabın değeri kişisel hesabın değeriyle aynıdır.

Çok Fazla Hashtag Kullanmak Kötü Bir Şeydir

Efsane: Çok fazla hashtag kullanmak insanları gönderiden uzaklaştırır ve Instagram'ın arama algoritmasının içeriğinizi spam olarak işaretlemesini sağlar.

Gerçek: Ne kadar çok etiket kullanırsanız o kadar iyidir (limit dahilinde). Ancak, bu etiketlerin İLGİLİ olması gerekir, aksi halde Instagram'ın arama motoru algoritmasına göre içeriğinizin görünürlüğü düşürülecektir.

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