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Apple, bazı iPhone 6s'lerin ve iPhone 6s Plus modellerinin bugünlerde "bozulabilecek bir bileşen" yüzünden açılmayabileceğini söyledi. Yeni bir blog yazısı yayınlayan Apple parçanın adından asla bahsetmezken yalnızca Ekim 2018 ve Ağustos 2019 arasında üretilen sınırlı sayıda modelin bundan etkilendiğini belirtti. Siz de bu modellerden birine sahipseniz Apple açılmayan iPhone 6s veya 6s Plus'ınıza ücretsiz onarım sunacak.

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Apple'dan Bozulan iPhone 6s ve 6s Plus'a Ücretsiz Tamir

iPhone 6s veya iPhone 6s Plus'ınızın ücretsiz onarım için uygun olup olmadığını görmek için, destek sayfasına gidin ve telefonunuzun seri numarasını girebileceğiniz bir kutu göreceksiniz. Normalde telefonunuzun seri numarasını Ayarlar> Genel> Hakkında seçeneğine gidip görebilirsiniz. Ancak hatırlarsanız, buradaki sorun cihazınızın açılmamasıydı. Telefonun seri numarası da dahil olmak üzere, telefonun satın alınmasıyla ilgili orijinal belgeleriniz elinizde yoksa, IMEI numarasına bakabilirsiniz. Bu numara telefonun arkasında bulunur.

iPhone 6s veya iPhone 6s Plus'ınızda kırık ekran gibi açılmasını zorlaştıran başka bir sorun varsa önce bu sorunun çözülmesi gerektiğini unutmayın. Ve onarımın bu kısmı ücretsiz olmayabilir. Apple'ın indirimli pil değiştirme programından yararlanmaya çalışan bir dizi iPhone kullanıcısı benzer bir durumla karşılaşmıştı. Batarya değişimi ücretsizdi ancak diğer sorunlar için hala ücret ödemeleri gerekti.

Açılmayan iPhone 6s'i veya iPhone 6s Plus'ınızı tamir ettirmek için halihazırda ödeme yaptıysanız, geri ödeme almak için Apple ile konuşabilirsiniz. Ücretsiz onarım almaya hak kazandıysanız yetkili bir servis merkezi bulun, Apple Store'dan randevu alın. Telefonunuzu servise vermeden önce, cihazdaki verileri iCloud'a yedeklediğinizden emin olun.

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