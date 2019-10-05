iPhone Hoparlörü Çalışmıyor Sorunu Nasıl Düzeltilir?

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iPhone hoparlörünüz çalışmıyorsa aşağıda yer verdiğimiz adımları uygulayarak sorunun kaynağını anlayabilir ve uygun çözümü deneyebilirsiniz. iPhone hoparlörü bazen düşmeye dayalı bozulabilir. Bu durumda hoparlör değişimi şarttır.

Hoparlörün Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Edin

Ayarlar> Sesler'e gidin ve Düğmelerle Değiştir'in açık olduğundan emin olun. Bu, ses seviyesini ayarlamak için iPhone'unuzun sol tarafındaki düğmeleri kullanabileceğiniz anlamına gelir. Zil ve Uyarılar altında, kaydırıcıyı birkaç kez yukarı veya aşağı hareket ettirin. Cihazınız Sessiz olsa bile, zil sesini duymalısınız.

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iPhone Hoparlörü Çalışmıyor mu?

iPhone'unuzun Sessiz olmadığından, yani cihazınızın sol üst kısmındaki anahtarın kapalı olduğundan emin olun. Başka bir cihaza bağlı olmadığını da kontrol etmelisiniz. Bağlantıların listesini görmek için Ayarlar> Bluetooth'a gidin. Ayrıca iOS'in güncel olduğundan emin olun: Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme bölümüne gidin. Her şeyden sonra, iPhone'unuzu son bir kez yeniden başlatın.

iPhone Hoparlörü Nasıl Açılır?

Bir görüşme sırasında, ekranınızı açmak için cihazınızı yüzünüze tutun. Ardından, sağ üstteki Hoparlör simgesine dokunun. Eğer tüm aramaların varsayılan olarak hoparlörlerinizden duyulmasını istiyorsanız, Ayarlar> Genel> Erişilebilirlik> Sesli Arama Yönlendirme'yi açabilirsiniz.

iPhone Hoparlörünü Temizleme

En iyi temizleme yöntemi hava kompresörü kullanmaktır. Ayrıca yumuşak kıllı bir diş fırçasını hoparlörlerin yüzeyi boyunca yavaşça hareket ettirebilirsiniz. Ayrıca, alkole batırılmış bir pamuklu bezle de temizleyebilirsiniz. Daha fazla zarara neden olabileceğinden başka sıvılar kullanmayın.

Islanan iPhone Hoparlörünü Kurutma

iPhone'unuz ıslakken şarja takmayın. Bu ciddi sonuçlar doğurabilir. Hoparlör ızgarasında su olduğunu düşünüyorsanız, cihazınıza hafifçe vurun ve hava dolaşımını artırmak için küçük bir fanın yanına yerleştirin. Telefonunuzu pirinç dolu bir kaba koymamalısın. Pirinç akıllı telefonunuzdaki bileşenleri paslandırabilir.

Ancak silika jel deneyebilirsiniz. Bu paketler sık sık yeni ayakkabıların içinde verilir çünkü nemi emiyorlar. Ayrıca titreşim damlacıkların çıkmasına yardımcı olacaktır. Bazıları bu amaçla müzik açar. Sonic uygulaması da kullanışlıdır.

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