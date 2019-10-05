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Her yeni iOS sürümü özellikle eski iPhone modellerine pek çok yenilik ve bazen bir o kadar da sorun getiriyor. Neyse ki kolayca düzeltilemeyecek neredeyse hiçbir şey yok. iPhone'da ses tuşunun zil sesini değiştirmemesi sorunu bunlardan biri.

iPhone'da Ses Tuşunun Zil Sesini Değiştirmemesi

Güncellemeden önce zil sesini ses seviyesi düğmelerini kullanarak basit bir şekilde kısıp açabiliyordunuz. Güncellemeden sonra ses tuşu yalnızca telefonun hoparlör sesini değiştirmeye ayarlanıyor. Bu size de olduysa o halde eski işlevselliği geri getirmek isteyebilirsiniz:

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Ayarlar> Sesler bölümüne gidin ve Düğmelerle Değiştir özelliğini açık duruma getirin. Hepsi bu kadar. Artık iPhone'da gelen aramanın sesini, ses seviyesi tuşu ile kısıp açabileceksiniz.

Alternatif olarak, ses seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı doğrudan Zil ve Uyarılar öğesinin altına sürükleyebilirsiniz.

Telefon çağrıları aldığınızda telefonunuz hiç çalmıyorsa, Rahatsız Etme seçeneğinin açık olmadığından emin olun. Bunu Ayarlar> Rahatsız Etmeyin bölümüne giderek yapabilir ve kapalı olduğundan emin olabilirsiniz.

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