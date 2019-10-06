Android'te Video Birleştirme Uygulamaları

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En iyi video birleştirme uygulamalarından bahsedelim. Günümüzde çok sayıda insan YouTube'da harika içerik oluşturmak için sadece telefonlarını kullanıyor. iPhone 11 Pro profesyonel videolar hazırlamanıza izin veriyor. Android telefon kullanıcısıysanız videolarınızı Android telefonunuzda kırpabilir, birleştirebilirsiniz ve düzenleyebilir. Tüm android telefonlar iyi bir video düzenleme uygulamasına sahip değildir, çoğu Android kullanıcısı Play Store'dan bir tane indirmek zorundadır. Ancak, profesyonel kalitede bir video editörü arıyorsanız aşağıdakilere göz atın.

Filmora Go

Android'deki en popüler video düzenleme uygulamalarından biridir. Çeşitli farklı özelliklere sahiptir ve videoları birleştirmekten çok daha fazlasını yapabilir. Bu uygulamanın yardımı ile birden fazla videoyu birleştirilebilirsiniz. Sağ alt köşede bir artı işareti bulunur ve bununla tüm videoları birlikte seçebilirsiniz. Önceden belirlenmiş temalar ve müzikler eşliğinde kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Geçiş animasyonları oldukça iyi.

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Kinemaster

Filmora'dan oldukça farklı olan Kinemaster pek kullanıcı ​​dostu arayüz sunmaz. Bilgisayarınızda kullanmak isterseniz masaüstü sürümü de vardır. Birden fazla klip eklemeyi destekler. Önizleme özelliği ile kullanabileceğiniz kullanışlı efektleri vardır. Zaman çizelgesindeki klip ayarlardan videoya ses ekleyebilirsiniz.

ActionDirector

Artı işaretini kullanarak videoları kolayca birleştirebileceğiniz harika bir video düzenleme uygulamasıdır. Kullanıcı arayüzü gerçekten kolaydır ve videoların hızını değiştirmek, düzeltmek, renk değiştirmek ve pürüzsüzleştirmek için düzenleme araçlarına sahiptir. Ayrıca geçiş animasyonları ekleyebilirsiniz. 4K'da mükemmel kalite sunar, ancak tek dezavantajı küçük filigran koymasıdır.

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YouCut Video Düzenleme Uygulaması

InShot video uygulamasının geliştiricileri bu uygulamayı yaptılar. Kullanımı tamamen ücretsiz olan harika bir video düzenleme uygulaması. Düzenlemelere filigran bile eklemiyor. Çok kolay bir şekilde çoklu klipler ekleyebiliyorsunuz. Harika efektler, metinler, emojiler, filtreler, müzikler çok kolay bir şekilde eklenebiliyor, hatta isterseniz videoyu kırpabilirsiniz. Videonun rengini bile ayarlayabilir, slayt gösterileri yapabilir, videoları çok basit bir şekilde sıkıştırabilirsiniz.