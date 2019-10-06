Geniş Açılı Arka Kamerası Olan Telefonlar

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LG uzun süre ultra geniş arka kameralı telefon sunan tek üreticiydi. Ancak geçtiğimiz yıl üçlü kamera kurulumlarına geçiş yaptık. Manzaraları daha iyi yakalayabilmenizi sağlayan benzersiz geniş açı kameralar artık çok popüler. İşte geniş açılı arka kameraları olan telefonlardan bazıları.

Asus ROG Phone 2

Asus'un oyun telefonu geniş açılı kamerayla geliyor. 48 MP birincil kameranın yanında 13MP ultra geniş açı sensör var. Bunlar dışında ROG Phone 2 6.000mAh bataryası ile uzun oyun seansları vaat ediyor. Cihaz her yönüyle sağlam bir seçim.

Asus Zenfone 6

ROG Phone 2'nin kamera kurulumuna daha ucuz bir fiyat etiketi ve çarpıcı bir tasarım ile sahip olmak isterseniz Zenfone 6 var. Asus'un bütçe dostu amiral gemisi telefonu aynı 48MP + 13MP kamera düzeneğine sahip. Cihazla ultra geniş açı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Asus Zenfone 6 ayrıca Snapdragon 855 yonga seti, 6 GB ila 8 GB RAM, 64 GB ila 256 GB depolama ve büyük bir 5.000 mAh pil sunuyor.

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Huawei P30 Pro

Yeni başlayanlar için iyi bir seçim. Parasına kıyasla güçlü bir dörtlü kamera kurulumu sunuyor. Bu kameralardan biri 20MP ultra geniş enstantaneye sahip. Aynı zamanda düşük ışık performansında sınıf lideri. 40MP f / 1.6 standart bir sensör, derinlik efektleri için bir 3D ToF kamera ve 8MP 5x periskop zum kamerası var.

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Huawei Mate 30 Pro

Google sorununu göz ardı ederseniz, listedeki en etkileyici ultra geniş kameralı telefonun Mate 30 Pro olduğunu fark edeceksiniz. Mate 30 Pro'nun geniş açılı kamerası 40 MP f / 1.8 özellikte. Düşük ışıkta çekimde lider. 8 MP 3X telefoto sensörü de etkileyici.