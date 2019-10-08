iPhone ile İlgili 6 Yaygın Efsane ve Açıklamaları

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Uygulamalarınızı Kapatmayı Bırakın

Bu konu iPhone kullanıcıları arasında takıntı olmuş durumda. Eğer sosyal medya gibi arka planda yenileme özelliği olan uygulamaların şarj harcamasından rahatsızsanız tek yapmanız gereken Ayarlar'dan uygulamayı bulmak ve arka planda yenileme işlevini kapaktır. Bu durumda uygulamadan her çıktığınızda arka plandan silmeniz gerekmez. Aynı şey arka planda konum izleme işlevi olan navigasyon uygulamaları içinde geçerlidir.

iPhone'u Gece Boyunca Şarjda Bırakmak Sakıncalıdır

Birçoğumuz aşırı ısınan ve patlayan telefon bataryaları hakkında hikayeler duyduk, ancak bunların ciddi üretim hatalarından kaynaklandığını duymamış olabilirsiniz. iPhone'u gece şarjda bırakmak konusunda endişelenmeniz gereken hiçbir şey yok. Piller şarj olurken bir miktar ısınabilir, bu durumda eğer kılıf çok kalınsa çıkartabilirsiniz. Ancak bu durumda bile ısınan iPhone kendisini soğutmak için kapatacaktır. Günümüz iPhone'larının (ve telefonlarının) hepsi şarjları %100'e ulaştığında prizden güç çekmeyi bırakmaktadır.

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Apple Marka Olmayan Şarj Cihazları Tehlikelidir

Bu aslında çok yanlış değil ancak bazı markalar üretim maliyetlerini düşürmek adına sertifikasız iPhone şarj cihazı satarlar. Eğer markayı tanıyorsanız güvenle alabilirsiniz. Aksi halde Apple marka olmayan Anker gibi şarj aletleri Apple sertifika alabilirler ve bunlar tamamen güvenlidir. Apple'ın taş devrinden kalma 5 watt şarj cihazından memnun değilseniz, yükseltme yapmak için tonlarca güvenli seçeneğiniz var. Anker 24 ila 60 watt arasında değişen çok portlu şarj aletlerine sahip.

iPhone'a Virüs Bulaşmaz

Teknik olarak konuşursak – hayır – iPhone'a virüs bulaşabilir. Ama bu çok kolay olmuyor. iPhone'a virüs bulaşan iki yol var:

Kötü amaçlı yazılım bulaşmış bir uygulama Apple'ın güvenlik süreçlerini atlatır ve resmi olarak App Store'a yüklenir.

Resmi olmayan bir uygulama mağazasından, Jailbreak aracılığıyla, kasıtlı olarak güvenli olmayan uygulamalar indirilirse o halde çok kolayca iPhone'a virüs bulaştırabilirsiniz.

Apple iPhone'u Yavaşlatarak Yenisini Almaya Zorluyor

Apple birkaç yıl önce yayınladığı bir güncelleme ile ilgili iPhone'ların işlemcilerini yavaşlatmıştı. Firma bunu yapmasının sebebini batarya ömrünü uzatmak olarak açıklasa da birçokları bundan fazlasını düşünüyor. Tipik bir iPhone maksimum 5 yıl sağlam kalmaktadır. Eğer 5 yılın sonunda elinizde hala çalışan bir iPhone varsa bizce işlemcinizin yavaşlatıldığından pek endişe etmeyin.

Airpod'lar Kanser Yapıyor

Airpod'lar gibi kablosuz cihazların veya kulaklıkların sağlık riski oluşturduğunu gösteren kanıtlanmış veri yok, ancak bunun nedeni henüz yeterli büyüklükte bir çalışma yapılmamış olmasıdır. Çoğu bilim insanı uzun süredir EMF'lere yoğun bir şekilde maruz kalmanın kansere ve canlı hücrelerde olumsuz etkilere neden olabileceği konusunda hemfikirdi. Eğer bu konuda hassas davranmayı istiyorsanız bizce kablolu kulaklık kullanmakta yanlış olan bir şey yok.

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