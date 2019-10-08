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Sony nihayet PS4 Remote Play uygulaması için şimdi Android 5.0 ve üstünü çalıştıran tüm Android cihazlara destek sağlıyor. PS4 Remote Play son olarak geçtiğimiz mart ayında iOS'li iPhone ve iPad'leri desteklemek üzere genişletilmişti. Bundan önce sadece Xperia telefonlara özeldi. Xperia cihazların pek iyi satmadığı düşünüldüğünde Sony'nin sonunda fikrini değiştirmesi olası görünüyordu.

Sony PS4 Remote Play Hangi Telefonlarda Destekli?

Remote Play uygulaması PS4'ünüzü bir iOS ya da Android telefona veya tablete Wi-Fi üzerinden yansıtmanıza olanak tanır.

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Özelliği kurmak ve çalışmak için PS4'ün donanım yazılımını 7.00 sürümüne güncellemeli ve istediğiniz cihazda Remote Play uygulamasını kurmalısınız (Android 5.0 ve üzeri). Daha sonra konsolunuz Wi-Fi üzerinden telefon veya tabletiniz ile bağlantı kuracak. Bu yüzden Wi-Fi bağlantınızın sağlam olması gerekiyor. Tüm cihazların aynı ağa bağlı olması gerektiğini söylememize gerek yok.

Android 10 ve iOS 13 kullanıcıları şimdi daha gelişmiş mobil oyun deneyimi için DualShock 4 kontrol cihazını Bluetooth üzerinden telefonlarına bağlamakta özgürler. En iyi sonucu almak için Sony, PS4'ün bir LAN kablosu ile bağlanmasını öneriyor.

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