iOS 13'lü iPhone ve iPad'de Müzikleri Kolayca Silmek

iOS 13, iOS 12, iOS 11 veya iOS 10 çalıştıran bir iPhone ya da iPad'de müzik ve şarkıların nasıl silineceğini merak ediyorsanız adımlara yer verdik. Sadece tek bir şarkıyı ya da albümün tamamını silebilirsiniz.

iOS 13'lü iPhone ve iPad'de Müzik Silmek

Müzik uygulamasını açıp Kitaplığınıza gidin ve ardından silmek istediğiniz albümü veya şarkıyı seçin

Küçük kırmızı (…) düğmesine dokunun, üç nokta "…" gibi görünür ve albüm ve parça adlarının yanında bulunur

Açılır menüden "Kitaplıktan Sil" i seçin.

"Satın Alınan Albümü Sil"i onaylamanızı isteyen yeni bir açılır ekran göreceksiniz; bu müzik veya albümün diğer tüm cihazlarınızdan da silineceğini belirtir.

iTunes içindeki satın alımlar bölümüne giderek silinen müzikleri cihazlara geri yükleyebilirsin

iOS 13, iOS 12, iOS 11 ve iOS 10'da Şarkıyı Basılı Tutarak Silme

iOS'ta bir şarkıyı silmek için başka bir yöntem de basılı tutmadır. iPhone'unuz özelliği destekliyorsa bu numarayı 3D Touch ile de kullanabilirsiniz:

Müzik uygulamasını açın ve silmek istediğiniz şarkıyı bulun.

Kaldırmak istediğiniz şarkıya dokunun ve basılı tutun (veya 3D Dokun)

Çöp kutusu simgesinden "Kaldır"ı seçin

Kaldır'ı seçerek şarkıyı kütüphanenizden silmek istediğinizi onaylayın.

Tüm Müzikleri Nasıl Silebilirim?

Tüm müzikleri iPhone veya iPad'inizden iOS 10 veya iOS 11 (veya daha önceki sürümlerde) kolayca ve Müzik uygulamasını açmadan kaldırabilirsiniz. Bu işlem her şeyi bir kerede silerken, yukarıda gösterildiği gibi şarkıları ve albümleri elle silmekten çok daha hızlıdır:

Ayarlar uygulamasını açın ve "Genel"e ve ardından "Depolama ve Kullanım"a gidin

"Depolamayı Yönet"i seçin ve "Müzik"i seçin

iPhone veya iPad'den TÜM müziği silmek için "Tüm Şarkılar" menüsünde sola kaydırın ve kırmızı "Sil" düğmesini seçin

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