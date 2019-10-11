Android 10 alacak tüm OnePlus cihazlar belli oldu. Bugün erken saatlerde OnePlus, OnePlus 7T Pro'yu Londra'daki bir açılış etkinliğinde tanıttı. Carl Pei, Oxygen OS hakkında konuşurken söz konusu OEM kullanıcı arayüzünün tüm telefonlar arasında en sevilenlerden biri olduğunu söyledi. OxygenOS 10 alacak OnePlus cihazlar da açıklandı.

Hangi OnePlus Telefonlar Android 10 Alıyor?

OnePlus ayrıca, OnePlus topluluğuna ve kullanıcılarına hızlı OTA güncellemeleri sunduklarını belirtmekten geri durmadı. Güncellemeleri iyileştirmek için en sık açık ve kapalı beta programları yapan markalardan olduklarını açıkladı. Gerçekten de OnePlus kullanıcıları en hızlı Android güncellemelerini alanlar arasında yer alıyor. Tabii bunda markanın portföyünde az ürün olmasının etkisi var. OnePlus'ın OnePlus 7 ve 7 Pro'yu Android 10'a güncellemesi 17 gün sürdü.

Android 10 Alacak OnePlus'lar

Google'ın Android Mühendislik Direktörü'nü sahneye davet eden Carl Pei, OnePlus'ın, OnePlus 5'ten itibaren sonraki tüm cihazlara Oxygen OS 10 güncellemesini sunacağını açıkladı. Özellikle 5T kullanıcıları 2020'nin ikinci çeyreğinde Oxygen OS 10'a kavuşmuş olacak.

OnePlus 5 için beta programı başlangıç tarihinden bahsedilmedi, ancak şirketin önümüzdeki haftalarda programı başlatacağını tahmin ediyoruz.

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