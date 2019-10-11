iPhone'da En İyi Denetim Merkezi Araçları

Ekran kayıt aracı

iPhone Denetim Merkezi widget çekmecesini yukarı kaydırdığınızda, ortasında beyaz bir nokta bulunan bir daire simgesi bulacaksınız. Bu widget'a dokunarak ekranınızı kaydetmek üzere 3 saniyelik geri sayımı başlatabilirsiniz.

Ekranınız kaydetmeye başladığında, ekranın üstünde kaydın süresini gösteren kırmızı bir başlık görüntülenir. İşiniz bittiğinde, "kaydı durdur" seçeneğine erişmek için kırmızı başlığa dokunun.

El feneri

Düşük ışıklı bir alanda veya karanlık bir yerde bir şeye erişmeniz gerektiğinde iPhone'dan hızlıca el fenerini açabilirsiniz.

Fener, iPhone Denetim Merkezi widget'larında bulunması gereken bir başka şey. Telefonun kamerasındaki LED flaşı açmak oldukça basit. Widget bir el feneri simgesiyle gösterilir ve etkinleştirmek için basit bir dokunuş yeterlidir.

Büyüteç

Kontrol Merkezi'nizdeki Büyüteç'i kullanın ve elinize gerçek bir büyüteç geçsin. Büyüteç widget'i bir nesneyi yakınlaştırmak için kameranızın merceklerini kullanır. Tek yapmanız gereken, yakınlaştırma seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sürüklemektir. İstediğiniz yakınlaştırma seviyesini elde ettiğinizde beyaz deklanşöre dokunun. Deklanşörün yaptığı geçerli görüntüyü yakalamak ve vizöre kilitlemektir. Ancak görüntü, kamera rulosuna kaydedilmez.

Yardımlı İşitme

Bir iPhone'a veya bir AirPod'a sahipseniz, Yardımlı İşitme telefonunuzdan aldığınız sesleri kulağınıza iletmenizi sağlar. Bu işlev, işitme güçlüğü çeken bireylerin, mikrofonu en iyi şekilde konumlandırıldığında, ortamlarındaki sesleri seçici olarak duymalarına olanak sağlar. Lakin bu iPhone Denetim Merkezi widget'ının gizli dinleme için kullanıldığı durumlar da oluyor.

QR kodu tarama

Dijital ödemeler hayatımıza yoğun bir şekilde entegre olduğundan bir QR tarama aracına sahip olmak önemlidir. Ancak iyi haber şu ki bunun için bir iPhone Denetim Merkezi widget'ı var.

Düşük güç modu

Düşük Güç Modunu Etkinleştirme iPhone Denetim Merkezi widget'ı ile yapılabilir ve piliniz %20'nin altına düştüğünde bildirim gösterilmesini sağlar.

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