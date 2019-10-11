Samsung, bu yıl Galaxy S ve Note amiral gemilerinin sırasıyla üç ve iki farklı modelini yapmasına rağmen satışlardan memnun değil gibi görünüyor. Samsung'un SM-N770F model numarasına sahip uygun fiyatlı bir Galaxy Note 10 üzerinde çalıştığını yeni duymuşken şimdi de bir SM-G770F'nin de sırada olduğunu öğrendik. Kaynaklar SM-N770F'nin Galaxy Note 10 Lite olması konusunda haklıysa, bu cihazın da Galaxy S10 Lite olacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy S10 Lite Geliyor! İşte Özellikleri

Kaynaklar ayrıca SM-G770F'nin aslında Samsung Galaxy A91 ile aynı özelliklere sahip olması gerektiğini söylüyor. Buna göre Galaxy S10 Lite özellikleri şöyle sıranacak: Snapdragon 855, 8 GB RAM, 128 GB genişletilebilir depolama, 12 MP ve 5 MP ultra geniş açı ve derinlik sensörleri ile birlikte 48 MP ana kamera, 32 MP ön kamera, 4.500 mAh pil ve 45 W şarj desteği. Cihazın ekranı 6.7 inç Full HD+ büyüklükte olacak ve telefon Android 10 çalıştıracak.

S10 Lite'ın Galaxy A91 olacağı kabul edilirse, kamera özelliklerini de paylaşması gerekiyor. O halde Galaxy S10 Lite kameralar hariç her açıdan Galaxy S10e'den daha iyi veya eşit olacak. Galaxy A50'ler ve Galaxy M30'lar gibi orta menzilli cihazlarda 48 MP arka ve 32 MP ön kameralar gördük ancak Samsung'un amiral gemisi Galaxy S10 ve Note 10 serisindeki kameraların kalitesine yaklaşamadılar (veya geçen seneden S9 ve Note 9'un). S10 Lite ayrıca Galaxy S10, S10+ ve Note 10'u batarya kapasitesi ve şarj hızında da geçecek.

Her zaman olduğu gibi, tüm bu bilgilerin %100 doğru olduğunu iddia etmiyoruz. Ancak, Samsung'un sıradaki büyük adımı, amiral gemisi akıllı telefonlarının düşük fiyatlı çeşitlerini yapmak gibi görünüyor.

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