Önemli Not: iOS 13 veya iPadOS 13 veya sonraki sürümlerden yapılan yedekleri iOS 12.4.1 cihazına geri yükleyemezsiniz. Bu nedenle, yalnızca iOS 13 / iPadOS 13 ve daha yeni sürümlerden yedekleriniz varsa, veri kaybını önlemek için iOS 13 / iPadOS 13 veya sonraki sürümlerinde kalın. Başka bir deyişle, düşürme işlemi bittikten sonra geri yüklemek için bir iOS 12.4.1 yedeklemeniz yoksa, iPhone, iPad veya iPod touch'taki tüm verileri kaybedersiniz.

iOS 13.1 / iPadOS 13.1'den iOS 12.4.1'e Dönmek – Downgrade

İndirdikten sonra geri yüklemek için uyumlu bir iOS 12.4.1 yedeklemeniz olduğundan emin olun, aksi halde cihazınız veri kaybına uğrayacaktır.

iPhone'unuza uyan iOS 12.4.1 IPSW dosyasını buradan indirin.

iTunes'u Mac veya Windows PC'de başlatın veya Finder'ı MacOS Catalina'da açın

Bir USB kablosu kullanarak, iOS 13 çalıştıran iPhone'u bilgisayara bağlayın

iTunes içerisinde (veya Catalina'daki Finder'da), iTunes menü çubuğunda iPhone cihazı simgesini tıklatarak bağlı cihazı seçin.

iTunes'un (veya Catalina'daki Finder'ın) aygıt özeti bölümünde aşağıdakileri yapın: Mac: OPTION düğmesini basılı tutun ve "Geri Yükle" düğmesini tıklayın Windows: SHIFT düğmesini basılı tutun ve "Restore" düğmesine tıklayın



Daha önce indirmiş olduğunuz cihazınıza uygun iOS 12.4.1 IPSW dosyasını seçin. iPhone veya iPad yedeklemeye başladığında, düzenli kurulum işlemine geçin ve yedeklemeden geri yükle kısmına geldiğinizde iCloud veya iTunes'dan geri yüklemeyi seçin.

iOS 12.4.1 ile uyumlu bir yedeğiniz yoksa, bu yedeği cihaza geri yükleyemezsiniz. Herhangi bir iPhone, iPad veya iPod touch'ta daha yeni iOS sürümlerinde yapılan yedekler eski iOS sürümlerine geri yüklenemez.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum