Apple tüm iPhone, iPad ve iPod touch için iOS 12.4.1'i piyasaya sürdü. iOS'in 13. sürümden önceki en son yazılım güncellemesidir ve güvenlik düzeltmeleri içerir (Sadece eski iPhone'lar için yayınlanan 12.4.2 hariç). Bu nedenle tüm kullanıcıların cihazlarına yüklemeleri önerilir.

iPhone ve iPad İçin iOS 12.4.1 IPSW Link'leri

Özellikle iOS 12.4.1 güncellemesi ile iOS 12.4 jailbreak tarafından kullanılan açıklar yamalandı. Ayrı olarak bu güncellemenin yanında Apple aynı tarihte Mac için yeni MacOS Mojave 10.14.6 ek güncellemesinin yanı sıra WatchOS ve TVOS için küçük güncellemeler yayınladı.

iOS 13'e yükseltme yapan ancak cihazın yavaşlığından ya da çok pil tüketmesinden memnun olmayanlar iOS 12.4.1'e dönebiliyor. Aşağıda bu işlem için gerekli kurulum yani IPSW dosyalarını bulacaksınız. Bunlarla cihazı yedekten döndürürken iOS 12.4.1'e downgrade edebilirsiniz. Aşağıda nasıl yapıldığını anlattık.

— iOS 13.1 / iPadOS 13.1'den iOS 12.4.1'e Dönmek – Downgrade

iOS 12.4.1 IPSW Dosyaları:

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