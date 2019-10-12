Apple tüm iPhone, iPad ve iPod touch için iOS 12.4.1'i piyasaya sürdü. iOS'in 13. sürümden önceki en son yazılım güncellemesidir ve güvenlik düzeltmeleri içerir (Sadece eski iPhone'lar için yayınlanan 12.4.2 hariç). Bu nedenle tüm kullanıcıların cihazlarına yüklemeleri önerilir.
iPhone ve iPad İçin iOS 12.4.1 IPSW Link'leri
Özellikle iOS 12.4.1 güncellemesi ile iOS 12.4 jailbreak tarafından kullanılan açıklar yamalandı. Ayrı olarak bu güncellemenin yanında Apple aynı tarihte Mac için yeni MacOS Mojave 10.14.6 ek güncellemesinin yanı sıra WatchOS ve TVOS için küçük güncellemeler yayınladı.
iOS 13'e yükseltme yapan ancak cihazın yavaşlığından ya da çok pil tüketmesinden memnun olmayanlar iOS 12.4.1'e dönebiliyor. Aşağıda bu işlem için gerekli kurulum yani IPSW dosyalarını bulacaksınız. Bunlarla cihazı yedekten döndürürken iOS 12.4.1'e downgrade edebilirsiniz. Aşağıda nasıl yapıldığını anlattık.
— iOS 13.1 / iPadOS 13.1'den iOS 12.4.1'e Dönmek – Downgrade
iOS 12.4.1 IPSW Dosyaları:
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE
- iPhone 5s
- iPad Pro 9.7‑inç
- iPad Pro 10.5-inç
- iPad Pro 11-inç – 2018 model
- iPad Pro 12.9-inç 1.nesil
- iPad Pro 12.9-inç 2.nesil
- iPad Pro 12.9-inç 3.nesil 2018 model
- iPad 5 9.7-inç – 2017 model
- iPad 6 9.7-inç – 2018 model
- iPad Air 3 2019 model
- iPad Air 2
- iPad Air 1
- iPad mini 5
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPod touch 6.nesil
- iPod touch 7.nesil
Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum