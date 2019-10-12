iOS'teki Mesajlar uygulaması (iMessage) bir süredir yapışkanları ve uygulamaları destekliyor. Ücretsiz birçok yapışkan ve uygulama ekledikten sonra Mesajlar pencerenizin dolduğunu görebilirsiniz. Ancak bunlar kolayca silinebiliyor. Başta bulması zor olabilir. Neyse ki adımları verdik.

iPhone ve iPad'te Mesajlarda Uygulamaları ve Çıkartmaları Silme

Bir çıkartmayı (sticker) veya uygulamayı Mesajlar'dan silme işlemi, o nesnenin Mesajlar uygulamasında bulunması dışında, genel olarak bir uygulamayı iOS'ten kaldırmaya benzer.

Çıkartmalar ve Uygulamaları iOS'teki Mesajlar'dan silmek için;

Mesajlar uygulamasını açın ve herhangi bir mesaj dizisine gidin

Metin giriş kutusunun yanındaki "A" simgesine dokunun ("A" görünmüyorsa, ek seçenekleri ortaya çıkarmak için ">" ok simgesine dokunun)

Mesaj uygulamalarını ve etiketleri görüntülemek için şimdi köşedeki dört kare düğmeye dokunun

Simgeler titremeye başlayana kadar mesajlardan silmek istediğiniz Mesajlar uygulamasına veya çıkartma uygulamasına dokunup basılı tutun, ardından Mesajlar'dan silmek için çıkartma veya uygulamanın üzerine gelip (X) butonuna dokunun.

Herhangi bir üçüncü taraf mesaj uygulamasını veya çıkartma paketini ve GIF arama uygulaması özelliğini de içeren iOS ile gelen bazı varsayılan paketleri de silebileceğinizi unutmayın.

Belirli bir çıkartma paketini veya Mesajlar uygulamasını tekrar indirmek isterseniz App Store üzerinden Mesajlar ve Uygulamalar'ı Mesajlar'a tekrar ekleyebilirsiniz.

iOS 10 ile iPhone ve iPad'e çıkartmalar eklendi ve iOS 11, iOS 12, iOS 13, iPadOS 13 ve sonrasında da kullanıldı. Çıkartmaların silinmesi tüm bu versiyonlarda mümkündür.

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