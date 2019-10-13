Instagram, mobil uygulamasına yaptığı güncellemelerle kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkartmaya çalışıyor ve bunu da başarıyor. Birçok kullanıcı Instagram'ın, yaptığı güncellemelerle gelen yeni özelliklerinden oldukça memnun. Biz de bu yazımızda sizlere yeni özellik olan Instagram'da karanlık mod özelliğini kullanma adımlarını anlatacağız.

Instagram'da Karanlık Mod Özelliğini Kullanma

Android

Instagram uygulamasında koyu mod özelliği pil tasarrufu ve göz sağlığı için uygulamaya yeni eklenen özellikler arasında. Bu özelliği Android cihazınızda kullanmanız için ilk olarak Instagram uygulamasının son sürüme güncellenmiş olması gerekmektedir. Eğer uygulamanız son sürüme güncellenmiş değilse Google Play Store'a girerek uygulamayı güncelleyebilirsiniz. Ayrıca bu özelliği Android'te kullanmanız için cihazınızın Gece Modu özelliğini destekliyor olması gerekmektedir.

Cihazınız Gece Modu özelliğine sahipse ve Instagram son sürüme güncellenmişse Ayarlar > Gece Modu'na girin. Gece Modu özelliğini etkinleştirdikten sonra Instagram'a girin. Instagram uygulamanız böylece karanlık bir temaya sahip olacaktır. Karanlık Mod'dan çıkmak için de tekrar Gece Modu'nu devre dışı bırakabilirsiniz.

iOS

iOS cihazınızda da Instagram uygulamasında Karanlık Mod özelliğini kullanmak için cihazınızın iOS 13'e güncellenmiş olması ve Instagram uygulamasının güncel olması gerekmektedir. Eğer cihazınız ve uygulama güncelleştirilmişse Ayarlar bölümüne girin ve buradaki seçeneklerden Ekran ve Parlaklık'a gidin. Ekran ve Parlaklık bölümünde Görünüş başlığı altında Koyu ve Açık tema seçeneklerinden Koyu'yu seçin. iOS cihazınız Koyu Mod'a girdikten sonra Instagram uygulamasını da Karanlık Mod'da kullanabilirsiniz.

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