iOS'te IPSW ürün yazılım dosyasının imzalı olup olmadığını anlamak önemlidir. Bu adım IPSW'yu iOS'u güncellemek için kullanıp kullanamayacağınızı veya iOS'u önceki bir sürüme düşürüp düşüremeyeceğinizi belirler. Basitçe söylemek gerekirse, bir IPSW ürün yazılımı dosyası Apple sunucuları üzerinden gönderilerek imzalanmadıysa, iPhone, iPad veya iPod touch'ta çalışmayabilir

IPSW İmzası Nasıl Kontrol Edilir?

Belirli bir IPSW iOS işletim sistemi sürümünün Apple tarafından imzalanıp imzalanmadığını nasıl anlarsınız? Bir IPSW dosyasının imzalanıp imzalanmadığını kontrol etmenin en kolay yolu iNeal TSS gibi bir web sitesine bakmaktır (evet, bunu Terminal'den kendiniz de yapabilirsiniz ancak çoğu kullanıcı için hantal bir işlemdir ve bir web sitesi de size aynı cevabı verir).

IPSW Firmware İmza Durumunun Kontrolü

İşte yapmanız gerekenler:

Öncelikle, iPhone, iPad, iPod touch veya Apple TV cihazınızın tanımlayıcı ürün kimliğini bulun.

Buraya tıklayarak iNeal API TSS sitesine gidin (resmi olmayan bir site) ve IPSW imza durumunu kontrol etmek istediğiniz cihazı bulun.

Sizin IPSW ile aynı olan Version ve Build'e bakın ve "Signing" kısmı Yes diyorsa ve yeşilse o IPSW'yu kullanabilirsiniz demektir, No yazıyorsa imzalı değildir ve kullanılamaz demektir.

IPSW imzalıysa söz konusu firmware için bir indirme linki bulun. Sitemizde 12.1.4 IPSW dosyalarını farklı bir konuda sunduk.

IPSW dosyalarını kullanmanın ileri düzeyde tecrübe istediğini unutmayın ve iPhone ve iPad kullanıcılarının büyük çoğunluğunun cihazlarını iTunes'dan veya Ayarlar uygulamasındaki Yazılım Güncelleme seçeneğiyle güncellemeyi seçtiğini hatırlamak önemli. Uyumlu olmayan bir cihazda yanlış IPSW kullanmaya çalışmak iPhone'u bozabilir. Bu nedenle bu yola gitmeye karar verirseniz, IPSW'nun imzalandığından emin olmak için kontrol edin ve kullanmak istediğiniz cihaz için uygun ürün yazılımı dosyasını indirdiğinizden emin olun.

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