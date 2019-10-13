Akıllı telefon şarj cihazlarında voltajı artırmak, kablonun daha ince ve daha ucuz yapılmasını sağlar. Ayrıca daha geniş uyumluluk sunar: Telefonlarınızla gelen USB kablosunun diğer tüm elektronik aygıtlarınızı şarj edebilmesi olasıdır. Ancak hızlı şarj teknolojisiyle akımın artırılması gerekir ve bu da kabloları kalınlaştırır. Bu nedenle OnePlus cihazlar sadece OnePlus kabloları ile hızlı şarj oluyor. Ancak asıl hızlı şarj zorluğu bataryalarda gizli.

Telefonlarda Hızlı Şarja Dair Sınırlamalar

Barındırdıkları yüksek oranda reaktif kimyasallar bataryaların boyutlarına göre büyük miktarda enerji depolamasını sağlar. Bununla beraber bu durum pili kısa devrelerden, aşırı şarjdan ve aşırı ısınmadan koruyan özel devrelerin de kullanılmasını şart kılar.

Bir lityum iyon pilin güvenli bir şekilde ne kadar hızlı şarj olabileceği tasarımına bağlıdır. Fiziksel boyut burada önemli bir faktör. Daha büyük piller daha hızlı şarjlara daha iyi şekilde dayanma avantajına sahip. Ancak, aynı pili, fiziksel boyutunu artırmadan daha da hızlı şarj olacak şekilde yeniden tasarlamak istiyorsanız, pil hücresi içindeki öğelerin boyutunu artırmanız şarttır ve bu durum enerji kapasitesini düşürür. Bu ilişkiye bir örnek Asus ZenFone 6 içindeki 5000 mAh pildir ve sadece 18W ile şarj olur. Aynı fiziksel boyutta 4000 mAh bir batarya 40W hızlı şarj destekleyecektir.

Ancak, pilin büyüklüğü ne olursa olsun, hızlı şarj yalnızca pil %70'e ulaşıncaya kadar çalışıyor — ve de pil hücresi ayarlanan sıcaklık sınırlarını aşana kadar. Bu eşiğin ötesine geçtiğinizde, güvenlik nedeniyle prizden gelen akım azaltılır.

Batarya bazlı kazaların bu kadar nadir olmasının nedeni akıllı telefon bataryaları için geliştirilen teknolojik başarıların bir kanıtı. Bu nedenle telefon bataryaları aslında bundan daha fazla değeri hak ediyor. Göz alıcı OLED ekranlar veya kamera lensleri kadar ilham verici olmasalar da, arkalarındaki mühendislik, diğer tüm akıllı telefon bileşenleri kadar takdire şayan.

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