Facebook şifrenizi hızlı bir şekilde iPhone'da nasıl değiştireceğinizi bilmek ister misiniz? Bunu üç kolay adımda nasıl yapacağınızı öğrenmek için aşağıdaki adımlara göz atmanız yeterli.

iPhone'da Facebook Şifresini Değiştirmek

Bir tür güvenlik ihlali durumunda (Facebook şifrelerinin çalınması gibi), böyle bir haberle karşılaşırsanız Facebook şifrenizi değiştirmek her zaman iyi bir fikirdir. Ayrıca birçok kullanıcı Facebook şifrelerini düzenli aralıklarla zaten değiştiriyor. Buna iPhone kullanıcıları da dahil.

Facebook dahil buna benzer online hesaplarınızın her biri için birbirinden benzersiz şifreler kullandığınızdan emin olun. Çünkü bir platformda çalınan şifre, güvenlik seviyesi düşük bir platform olabilir, diğer hesaplarınızı da tehlikeye sokar. 1Password gibi bir şifre yöneticilerini veya iOS / macOS ile gelen yerleşik otomatik şifre doldurma yöneticisini kullanmak tüm işlemi daha sorunsuz kılar. Çünkü keylogger tehlikesini ekarte etmiş olursunuz.

iPhone'da Facebook şifresini değiştirme adımları:

Facebook'ta iPhone'u açın ve sağ alt köşede bulunan 3 çizgili butona basın.

Aşağı kaydırın ve Ayarlar ve Gizlilik'i, ardından Gizlilik Kısayolları'nı seçin.

Biraz daha aşağı kaydırın ve parola değiştir öğesine dokunun.

İşlem görsel olarak şöyle:

iPhone'da Facebook şifresini değiştirmek işte bu kadar basit. Adımları sırasıyla takip ettiğiniz takdirde bir sorunla karşılaşmanız pek olası değil. Ayrıca yukarıdaki görsele göz atarak da adımları gerçekleştirebilirsiniz.

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