iPhone veya iPad'inizde Safari'deki birden fazla sekmeyi aynı anda yer imine eklemek istemeniz durumunda bunun için artık kolay bir seçenek sunuluyor. Önceleri hepsini birer birer kaydetmek zorunda kalırdınız ve bu çok can sıkıcı görünürdü. Yeni iOS 13'te Safari'deki tüm açık sekmeleri yer imlerine ekleyebilirsiniz. Apple, iOS 13'teki Safari tarayıcısında yeni bir İndirme Yöneticisi ve Web Sitesini Yönetme ayarları gibi epeyce değişiklikler yaptı. Yeni özelliklerin bazı iOS kullanıcılarını şaşırttığı söylenebilir.

Safari'de Tüm Açık Sekmeleri Yer İmlerine Eklemek (iPhone, iPad)

iOS 12'de kullanıcılar sekmeleri tek tek yer imlerine eklemek zorundaydı. Neyse ki Apple bu göz korkutucu işe bir çözüm getirebildi. 20-30 sekmenin açık olduğunu ve hepsini yer imi yapmanız gerektiğini hayal edin. Neyse ki iOS 13 ile eklenen özellikle şimdi bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu rehberde Safari'de açılan tüm sekmeleri nasıl yer imi haline getireceğinizi göstereceğiz.

Not: Devam etmeden önce, iPhone ve iPad cihazınızda iOS 13 yüklü olduğundan emin olun.

Öncelikle, iPhone veya iPad'inizdeki Safari uygulamasına gidin.

Daha sonra, yer imlerine eklemek istediğiniz tüm web sitelerini ayrı ayrı sekmelerde açın.

Şimdi tarayıcıdaki sekmelerden birine gidin ve ardından Yer İmi simgesine uzunca basın.

Açık web site sayısını gösteren ve hepsini yer imine ekleyecek bir buton belirir.

Şimdi, klasöre bir ad verin ve sonra nereye kaydedilmesini istediğinizi seçin.

Bu kadar! Tüm açık sekmeler yer imi olarak işaretlendi ve bir klasöre kaydedildi.

Peki sizin iOS 13 ile ilgili en sevdiğiniz özellik hangisi? Aşağıdaki forum linkine tıklayarak bizimle paylaşın. Yukarıdaki kılavuza dairherhangi bir sorun yaşarsanız, aşağıda yorumlarda bize bildirdiğinizden emin olun.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum