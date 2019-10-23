



ABD'nin acımasız ticaret yasağına rağmen Huawei'in Avrupa'daki ve diğer uluslararası pazarlardaki ivmesi büyük ölçüde değişmemiş görünüyor. Bu durum Çin'deki artan satışlarla birleşince şirket bu yıl rekor bir zamanda 200 milyon akıllı telefon satmayı başardı.

Huawei Google Yasağına Rağmen Rekor Sattı

Bugün erken saatlerde Twitter'da bir paylaşım yapan Huawei, 22 Ekim'de önemli bir kilometre taşına ulaştıklarını duyurdu. Şirket, geçen yıla kıyasla bu kez 200 milyon telefon satışına 64 gün erken ulaştığını açıkladı. Böylelikle 25 Aralık'a koyduğu hedefi de aşmış oldu. Şirketin bunu ABD ve Google yasağına kıyasla yapması şaşırtıcı oldu.

İki yıl önce şirket eylül ayı sonuna doğru 100 milyon akıllı telefon satışı yapmış olmasını kutluyordu. Benzer şekilde, üç yıl önce Ekim 2016'da ise bu rakama çok daha erken ulaştığını duyurmuştu. Şirketin katlanarak büyümesi devam ediyor görünüyor.

Çin merkezli marka telefon dünyasında Samsung'un en yakın rakibi ve son birkaç yıldır hiç şüphesiz inanılmaz zamanlardan geçiyor, ancak son gelişmeler ne yazık ki Huawei'in geleceğini belirsizleştirdi. İlk başta Avrupa'da satılmayan Mate 30, Çin'deki müthiş ilginin ardından bu kıtaya da ayak bastı.





ABD ticaret yasağı şirketin artık akıllı telefonlarında Google'ın hizmetlerine yer veremeyeceği anlamına geliyor. Bu durum Çin'de bir şeyi değiştirmiyor ancak küresel anlamda Huawei'in akıllı telefon işini zarara sokuyor. Eğer bu durum yakın gelecekte değişmezse, markanın gönderileri zayıflayacak ve sonuç olarak kısa süre önce geçtiği Apple'ın gerisine düşecek.

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