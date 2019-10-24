



Geliştirici Pearl Abyss geçtiğimiz ay çok beğenilen MMORPG'si Black Desert'ın bu yıl cep telefonlarına geleceğini duyurdu. Bu haftanın başlarında stüdyo oyuna erken erişimi açacağını ve bunun öncelikle belirli ülkelerdeki Android kullanıcıları için sunulacağını belirtti.

Black Desert Mobil MMORPG Android'e Çıkış Yapıyor

Black Desert Mobile, 24 Ekim'de Google Play Store üzerinden Android telefonlar için yumuşak bir başlangıç yapacak. Oyun yalnızca şu ülkelerde oynanabilir olacak: Kanada, Şili, İsveç, Malezya, Türkiye, İrlanda ve Avustralya.

Eğer oyun çıkar çıkmaz bildirim almak istiyorsanız şimdi Google Play Store ve App Store'da ön kayıt yaptırabilirsiniz. Black Desert Mobile bunun ardından Aralık 2019'da Kuzey Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere dünya çapında yayımlamış olacak.

Black Desert Mobile duyurusunun mobil oyuncular arasında çok fazla ilgi çektiği görülüyor. Zira stüdyo 2 milyondan fazla insanın iki haftadan kısa bir süre içinde mobil oyuna ön kayıt yaptırdığını iddia ediyor.





Şu anda çoğunlukla ücretsiz olan oyunun PC ve konsol sürümleri dünya çapında 20 milyondan fazla kayıtlı hesaba sahip. Black Desert'ın mobil versiyonu yalnızca Doğu Asya'da 10 milyondan fazla kez indirildi ve oyunun ne kadar iyi göründüğü düşünüldüğünde pek de şaşırtıcı değil.

Black Desert genel olarak pay-to-win yapıda olması ile biliniyor. Bu nedenle daha ziyade oynadığı oyuna para yatırarak kuvvetli olmayı seven Avrupa ve Asya'lı kullanıcılara hitap ediyor ve Kuzey Amerika'lı oyuncuların ilgisini aynı düzeyde çekmiyor. Kuzey Amerika daha çok World of Warcraft gibi daha oturaklı oyunlar oynamakta.

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