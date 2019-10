Apple'ın Çözümünden Daha İyi Olan Hatırlatıcı Uygulamalar

Microsoft To Do Aracı

Microsoft To Do görevlerinizi Outlook'tan eşitlemek için Microsoft 365 ile uyumlu çalışır. Tüm listeleri veya öğeleri tek tek diğer kişilerle paylaşabilir, anımsatıcılar veya son tarihler belirleyebilirsiniz. Araç projelerinizi yönetilebilir alt görevlere ayırmanızı sağlıyor. Dahası Microsoft To Do tamamen ücretsizdir.

Aracı gerçekten özel kılan, My Day özelliği oluyor. Bugün neye odaklanmak istediğinizi seçmek için bu sayfayı kullanın. Microsoft To Do, yakın zamanda üzerinde çalıştığınız son tarihleri ​​veya tamamlanmamış görevleri olan ögeleri akıllıca hatırlatır, bu nedenle hiçbir şey gözden kaçmaz.

Apple Anımsatıcı'ya en iyi alternatifler bunlarla sınırlı değil. iPhone ve iPad'te kullanabileceğiniz diğerlerini görelim.

MinimaList ile Görevlere Odaklanın

Yapılacaklar listesi uygulamalarını seviyorsanız, MinimaList'i de seveceksiniz. Temiz tasarımı ve görevleri yönetmek için kullanılan bir dizi sezgisel jesti var. Silmek için sola, yapıldığı işaretlemek için sağa çekin, yeni görevler eklemek için aşağıya doğru kaydırın veya ayarlarınızı görüntülemek için yukarı kaydırın.

Distraksiyon eksikliği olanlar için Pomodoro Tekniğinden ilham alan dahili bir hatırlatıcısı var. Bu özellik üretkenliğinizi artırmaya yöneliktir. 25 dakikalık kesintisiz bir çalışma yapmak için herhangi bir göreve dokunun ve başlatın. Görevi o zamana kadar tamamlamadıysanız, beş dakikalık ara verin ve tekrar deneyin.

Any.do ile Görevlerinizi Takvimde Görüntüleme

Any.do, mevcut çok çeşitli özellikleri olan güçlü bir görev yöneticisidir. İhtiyacınız olduğunda hatırlatıcılar oluşturur, işleri daha hızlı halletmek için diğerleriyle işbirliği yapın, e-posta gelen kutunuza doğrudan görevler veya ögeler ekleyebilir veya hareket halindeyken hızlı bir şekilde yeni görevler oluşturmak için sesli girişi kullanabilirsiniz.





Any.do'nun en iyi kısmı Takvim Görünümü'dür. Takviminizi iCloud, Google veya Outlook'tan senkronize edebilir ve yapılacaklar listenizdeki zamanlanmış etkinlikleri görebilirsiniz. Any.do size boş zamanlarınızda yapabileceğiniz görevler önererek gününüzü akıllıca planlar. Hatta önümüzdeki ay hakkında genel bir bakış bile elde edebilirsiniz.

Todoist ile Verimliliğinizi Artırın

Todoist, en popüler Apple Anımsatıcı alternatiflerinden biridir. Sesli komutu kullanarak yeni görevler oluşturun ve bunları etiketlendirilmiş projelere ekleyin. Tekrar eden son tarihleri belirleyin (abonelikler gibi), ögeleri farklı kişilere devredin ve daha iyi organizasyon için renk kodlarını kullanın.

Todoist'teki Verimlilik Tablosu, zamanınızı en çok neyle geçirdiğinizi gösterir. Bu çubuk grafik siz görevleri tamamladıkça ilerlemenizi gösterir ancak bunu kendinizin belirlediği o günlük hedefe ölçekli şekilde yapar. Bir bakışta kolayca en çok hangi projeyle zaman harcadığınızı görmek önceliklerinizi kontrol etmenize olanak sağlar.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum