iPhone WiFi'a Otomatik Bağlanmıyor





iPhone'un WiFi'a otomatik olarak bağlanmaması kimi cihazlarda görülebilen can sıkıcı bir problemdir. Yazımızda iPhone'un WiFi ağına bağlanmamasıyla ilgili neler yapabileceğinizden bahsettik.

WiFi Yardımı'nı Kapatın

WiFi Yarım özelliği ilk kez iOS 9 güncellemesi ile iPhone'lara geldi ve sürekli olarak sabit bir internet bağlantısına sahip olmanızı sağlıyor. Bununla birlikte eğer WiFi'ınız çok yavaşsa veya sinyal alamıyorsanız bu durumda WiFi Yardım fonksiyonundan kaynaklı bu sorun yaşanıyor olabilir. Çünkü özellik hücresel bağlantı ile WiFi arasında otomatik geçiş yapmayı sağlar. Ayarlar'a ve ardından Hücresel'e gidin. WiFi Yardımcısı'nı görene kadar aşağı kaydırın ve kapatın.

Modemi Tekrar Başlatın

iPhone'u baştan başlatmayı denediyseniz ve çözüm alamadıysanız problem bağlantının diğer ucunda yani modemde olabilir. Yönlendiriciyi veya modemi yeniden başlatarak WiFi'a bağlanmama sorununu çözüm çözmediğine bakın. Yeniden açmadan önce yaklaşık 30 saniye bekleyebilirsiniz.

Konum Hizmetleri'ni Kapatın

Bu yöntem birçok iPhone kullanıcısına yardımcı oluyor. WiFi konum servislerini devre dışı bırakmak iPhone'un tekrar otomatik olarak WiFi ağına bağlanmasını sağlayabiliyor:





"Ayarlar" a gidin ve "Gizlilik" sekmesine dokunun.

"Konum Servisleri" seçeneğini seçin.

"Sistem Servisleri" üzerine dokunun.

WiFi ağını devre dışı bırakın.

WiFi Ağını Unutun

Yukarıda listelenen yöntemlere rağmen sorun devam ediyorsa, telefon ayarlarına kaydedilen WiFi'ı unutmayı ve yeniden bağlanmayı deneyebilirsiniz. WiFi şifresini tekrar girmeniz gerekecek:

Ayarları açın.

"Wi-Fi" seçeneğini seçin.

Bilgi (i) düğmesine dokunun.

"Bu ağı unut"u seçin.

Aynı ağa tekrar bağlanın.

Ağ Ayarları'nı Sıfırlayın

En çok işe yarayan çözümelerden biridir. Hücresel ayarlar, APN ve VPN ayarları dahil tüm WiFi ağlarınızı ve şifrelerinizi tekrar girmeniz gerekeceği anlamına geliyor:

Ayarlara gidin.

"Genel", ardından "Geri Yükle" ye dokunun.

"Ağ ayarlarını geri yükle" yi seçin.

Güvenlik şifrenizi girin.

"Geri yükle" düğmesine dokunun ve seçiminizi onaylayın.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum