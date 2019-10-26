



iPhone hoparlöründen ses gelmemesi sorunu can sıkıcı olabilir. Bu problemi ortadan kaldırmanın pek çok farklı adımı bulunuyor. Hoparlör değişimi yaptırmadan önce aşağıdakileri deneyin:

iPhone'un Hoparlöründen Ses Gelmiyorsa

iPhone'unuzun sessize alınmadığından emin olun, cihazın sol üstündeki anahtar Sessiz modu aktive eder. Anahtarı ekrana yakın olacak şekilde hareket ettirin.

Ayrıca iPhone'un başka bir cihaza bağlı olmadığını da kontrol etmelisiniz. Bluetooth etkinse, çağrılar araçtaki eller serbest özelliği veya AirPod'a aktarılıyor olabilir. Bağlantıların tüm listesini görmek için Ayarlar> Bluetooth'a gidin.

Bir sonraki adımınız iOS'un güncel olduğundan emin olmaktır. Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme bölümüne gidin. Ses sorununu çözmeyebilir ancak işletim sistemini güncel tutmak her zaman iyidir.

Bu adımlardan sonra son kez iPhone'u tekrar başlatın.

iPhone Hoparlörleri Nasıl Temizlenir?

En iyi temizleme yöntemi hava basınçlı kompresör kullanmaktır. iPhone'a zarar vermeden hoparlördeki kirleri temizlemenin en kolay yolu çünkü vidaların sökülmesi gerekmeden erişilmesi zor yerlere ulaşmanızı sağlıyor. Makineyi biraz uzakta tutmanız yeterli. Apple bunu önermiyor ancak en etkili yöntemdir.





Yumuşak kıllı bir diş fırçasını hoparlörlerin yüzeyi üzerinde yavaşça hareket ettirebilirsiniz. Denatüre alkole batırılmış pamuklu çubuk kullanmak da mümkündür. Daha fazla hasara neden olabileceğinden başka sıvılar kullanmayın.

iPhone'un Hoparlörlerindeki Suyu Çıkarmak

iPhone'unuzu ıslakken prize takmayın. Bu ciddi bir güvenlik tehdidi olabilir. Bunun yerine, hoparlörleri aşağı bakacak şekilde telefonu yaklaşık 45 derecelik bir açıyla yerleştirin. Damlaları iyice yakalamak için tiftiksiz bez kullanın; pamuk dahil diğer emici malzemeler cihaza zarar verebilir.

Hala su olduğunu düşünüyorsanız hava sirkülasyonunu artırmak için cihazınıza hafifçe vurun ve küçük bir fanın yanına yerleştirin. Sık sık duymuş olmanıza rağmen, telefonu pirince batırmak zorunda değilsiniz. Bu, akıllı telefonunuzdaki birleşenleri paslandırabilir. Ancak silis jeli deneyebilirsiniz. Titreşim modu ayrıca küçük damlaların giderilmesine yardımcı olur.

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