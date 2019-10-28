Android Telefonda FaceTime Yapmak





Ne yazık ki, FaceTime'a yalnızca iOS cihazlarından erişilebiliyor ve Android sahipleri bu eğlencenin dışında bırakılıyor. Ancak artık durum böyle değil, çünkü Google bu soruna bir süre önce kolay bir çözüm getirdi ve kendi alternatifini sundu.

En İyi Seçim: Google Duo

Ayarlaması basittir. Android'de veya iOS'te ücretsizdir. Uygulamayı başlatın ve ardından Google hesap bilgilerinizi girmeniz istenecek. Yine de zorunlu değil ancak Google Duo'ya erişiminizin sorunsuz olmasını sağlamak ve ayrıca telefon numaranız veya e-postanızdaki kişilerin Google Duo'yu kullandıklarını bilmelerini sağlamak istiyorsanız iyi bir fikirdir. Ayrıca, istediğiniz zaman Google hesabınızı kaldırabilirsiniz.

Bundan sonra, telefon numaranızın doğrulanması gerekir. Google size kod gönderecek ve bunu numaranızı doğrulamak için kullanacaksınız. Doğruladığınız anda Google Duo'yu kullanmaya başlayabilirsiniz. Android'te en iyi FaceTime alternatifi programdır.

Google Duo kişilerinizde olmayanları da aramanıza izin verir, ancak uygulama cep numaranızı gösterir, böylece kimin aradığını görebilirler. Google Duo, "Knock Knock" adında bir özelliğe sahip ve çağrılarda yüzünüzün önizlemesini görmenizi sağlıyor.

FaceTime gibi, Google Duo da yalnızca görüntülü aramalarla ilgili değildir. Bu uygulama aynı zamanda sesli aramalar için de kullanılabilir.





Diğer Seçenekler: Facebook Messenger ve WhatsApp

Bir sebepten ötürü Google Duo'dan hoşlanmadıysanız Facebook Messenger da iyi bir Android FaceTime alternatifidir ve ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Kullanmak için Facebook hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor yani Duo kadar esnek değil.

Görüntülü veya sesli sohbetler başlamak basittir. Sohbet etmeyi düşündüğünüz kişiye dokunun ve Messenger gerisini halletsin. Messenger'ın sunduğu tüm özellikler WhatsApp'ın görüntü görüşme fonksiyonunda var. Çünkü ikisi de Facebook'a ait. Ancak WhatsApp Facebook hesabı gerektirmediğinden daha kullanışlı.

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