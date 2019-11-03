



iPad web'de gezinmesi en rahat cihazlardan biridir. Kullandığı Safari tarayıcısı açılır pencereleri engelleme özelliği ile biliniyor. Bu özellik web sayfalarında aniden karşınıza çıkan kutucukların açılmasını önler. Ancak bazen bunları görmeye ihtiyacınız olabilir.

iPad'te Açılır Mesajlara (Pop-up) İzin Vermek

Açılır pencere (popup) engelleyicisi varsayılan olarak etkindir ve çoğu zaman tam olarak istediğiniz gibi de çalışır. Ancak bahsettiğimiz gibi kimi sitelerde pop-up'lara izin vermeniz gereken durumlar olabiliyor. Bazı siteler, özellikle bankacılık sitelerinin düzgün çalışması için açılır pencerelere ihtiyaç duyuluyor.

Diğer web siteler ise sizden haber bültenleri gibi servislere kaydolmanızı isteyen açılır pencereler kullanır. Eğer bunlara kayıt olmak isterseniz açılır pencerenin görülmesini isteyebilirsiniz.

Neyse ki iPad'de pop-up'lara kolayca izin verebilirsiniz, bu işlem yalnızca birkaç dokunuşla yerine getiriliyor. Ne yazık ki her zaman pop-up'lara izin vermek istediğiniz web sitelerini seçemiyorsunuz, bu nedenle popup engelleyicisini tüm web siteler için devre dışı bırakmış olacaksınız.





Adımlar

Ayarlar uygulamasını başlatın.

Soldaki bölmeden "Safari" yi bulun.

"Genel" kategorisi altında, Açılır pencereleri engelle / Block Pop-ups özelliğini kapalı konuma getirin (yeşilden griye).

Böylece artık Safari'de pop-up'lara izin vermiş olacaksınız ve Ayarlar'a geri dönüp tekrar etkinleştirinceye kadar özellik böyle kalacak. Tekrar etkinleştirmek için düğmeyi sağa kaydırmanız yeterlidir.

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