WhatsApp'ta Durum Gizleme Nasıl Yapılır?





Cihazınızda WhatsApp durum özelliğini devre dışı bırakmanın iki yolu var. Dosya yöneticinizi kullanarak uygulamanın kodlarını değiştirebilir veya üçüncü taraf bir uygulamayı kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu eğitici yazı ikinci seçeneğe dayanmaktadır. Stressizdir ve kodlama gerektirmez. İhtiyacınız olan tek şey, bir root'lu bir Android cihaz ve WA Tweaks uygulaması olacak. WhatsApp'ta durum özelliğini kapatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

NOT: AkıllıTelefon olarak Android'te ASLA root yapılmasını önermiyoruz! Cihazınızı tehlikeye sokabilir. Mecbur kalmadıkça ASLA Android telefonunuzu root etmeyin!





Buradan Android telefonunuzda WA Tweaks'i indirin. Uygulamayı yükleyin. Çıkan mesaja Settings diyerek devam edin. Aşağı kaydırın ve bilinmeyen kaynakları açın. Şimdi devam edin ve uygulamayı yükleyin. Yüklemeden sonra uygulamayı başlatın. WA Tweaks'e root erişimini sağlayın. Şimdi devam etmeden önce, WhatsApp'ınızı durdurmaya zorlayın.

Ayarlar> Uygulamalar> WhatsApp ve WhatsApp'ı Durmaya Zorla butonuna basın. Şimdi WA Tweaks'e geri dönün ve New Home UI özelliğini kapatın. WhatsApp'ınızı tekrar açın ve durum özelliği kapanmış olacak.

Bu kadar. Can sıkıcı durum özelliği artık WhatsApp'tan kapatılmış oldu. Daha önce de belirttiğimiz gibi Android'te ROOT işlemini önermiyoruz. İşlem Google tarafından kabul görmemektedir.

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