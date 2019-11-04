



Hem masaüstü hem de dizüstülerde virüslerin ve diğer kötü amaçlı yazılımların korkutan risklerini her zaman duymuşsunuzdur. Ancak, iPad veya iPhone gibi iOS cihazlar için virüslerden daha az, neredeyse hiçbir zaman söz edilmez. Peki neden? iPad'e virüs bulaşabilir mi?

iPad'e Virüs Bulaşabilir mi?

Genel olarak, iPad için virüs (ve diğer kötü amaçlı yazılımlara) dair herhangi bir risk yoktur. Apple'ın Touch ID'sini ilk hack'leyen ve "Mr. Robot" adlı TV şovunda teknik danışman olarak görev yapan beyaz şapka hacker'ı siber güvenlik direktörü Marc Rogers'a göre iPad'e virüs bulaşma ihtimali göz ardı edilecek kadar küçük.

Peki kisk neden bu kadar düşük? Araştırma şirketi Gartner'ın kıdemli direktörü Dionisio Zumerle, iPad'in işletim sisteminin, bilgisayar korsanları tarafından geleneksel bilgisayarlara sızmak için kullanılan tekniklerin çoğunun bertaraf edecek şekilde, temelden izole anlayışla tasarlandığını açıklıyor.

Zumerle'ye göre iOS çok fazla kontrole sahip. Örneğin, kullanıcıların yönetici ayrıcalıkları yok dahi yok. Uygulamalar birbirlerinden izole edilmiş durumda ve işletim sistemiyle iletişim kurma konusunda kısıtlılar. App Store'a alınmadan önce de filtreleniyorlar. Bu o kadar zor ki iPad'e uzaktan tam erişim sağlayan zero-day açığının bugünkü değeri 2 milyon dolara yakın.





iPad 'Geçilmez' Değil

Uzmanlar, iPad gibi iOS aygıtlarını hedef alan yaklaşık dört düzine kötü amaçlı yazılım örneği belgeledi, bu da tamamen virüs geçirmez olmadıkları anlamına geliyor. Bununla birlikte, bu sayı, PC'lerdeki yüzbinlerce virüs örneği ile kıyaslandığında oldukça önemsizdir.

Safari genellikle virüse daha yatkın. Yani iPad'inize virüs bulaşmasa bile Safari kötü amaçlı reklamlardan etkilenebiliyor. Böyle durumlarda Safari'yi sıfırlayabilirsiniz.

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