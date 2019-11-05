Samsung Galaxy S10'da Ekran Görüntüsü Almak





S10'da Tuş Kombinasyonuyla Ekran Görüntüsü Almak

S10'da ekran görüntüsü almanın en normal ve orijinal yolu günümüzde diğer Android telefonların da aynı kombinasyonu kullandığı tuşlara yönelmektir:

Ekran görüntüsü almak istediğiniz uygulamayı veya web sitesini açın.

Ekrandaki flaşı görene kadar güç düğmesini ve ses kısma düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Ekran görüntüsü kontrolleri ekranın alt kısmında görünür, ekran normale dönmeden önce görüntü bir miktar küçülür.

Ekran görüntüsü kontrolleri menüsünde isteğe bağlı birkaç aracınız olacak:

S10'da Avuç İçiyle Ekran Görüntüsü Almak

Ayarlar uygulamasını açın.

Aşağı kaydırın ve Gelişmiş özellikler öğesine dokunun.

Hareketler ve işaretler öğesine dokunun.

Avuç içi kaydırmanın sağındaki geçiş düğmesine dokunun.

Avuç içi sürüklemeyle yakalama üzerine dokunarak öğretici GIF'i görüntüleyin.

Bir not olarak klavye açıkken avuç içi kaydırmayla ekran görüntüsü alma işlevi çalışmaz.





Tüm Web Sayfasının Ekran Görüntüsü Almak

Ekranını yakalamak istediğiniz uygulamayı veya web sitesini açın ve sayfanın en üstünde olduğunuzdan emin olun.

Ekran görüntüsünü almak için tuş kombinasyonunu veya avuç içi hareketini kullanın.

Minik ekran görüntüsü araçları menüsünde kaydırma yakalama simgesine (iki aşağı ok gibi görünür) dokunun.

S10'da Bixby Sesli Komut ile Ekran Görüntüsü

Ekran görüntüsü almak istediğiniz uygulamayı veya web sitesini açın.

Bixby düğmesini basılı tutun veya uyandırma sözcüğü seçilmişse "Hey Bixby" deyin.

Ardından "Ekran görüntüsü al" deyin.

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