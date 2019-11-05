



YouTube videolarını WhatsApp durumunuza ekleyebilirsiniz. WhatsApp durumunda YouTube videosu göstermek aslında çok zor değildir. Burada favori YouTube müzik videonuzu paylaşabilir veya herhangi başka bir YouTube videosu eklemeyi seçebilirsiniz.

YouTube Videosunu WhatsApp Durumu Yapmak

YouTube videolarını WhatsApp durumunuza gömemezsiniz ancak telefonunuza indirip sonra yükleyebilirsiniz.

PlayStore'u açın ve MyVideoDownloader uygulamasını indirin.

Ardından indirmek istediğiniz YouTube videosuna gidin ve videoyu telefonunuza indirin.

WhatsApp'a gidin ve ekranı sağa hareket ettirin veya ekranın sol tarafındaki kamera simgesine tıklayın

Burada telefonunuza daha önce indirdiğiniz videoyu seçmeniz gerekir.

Bu videoların maksimum süresinin yalnızca 30 saniye olabileceğini unutmayın.

WhatsApp Durumunda YouTube Bağlantısı Göstermek

Bu çözüm daha pratik gelebilir:





YouTube'a gidin ve WhatsApp durumunda bağlantı olarak paylaşmak istediğiniz videoyu bulun.

Video altında beliren Paylaş düğmesine basın.

Alt tarafta WhatsApp'ta Paylaş seçeneğinin belirdiğini göreceksiniz.

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