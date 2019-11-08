



LG G7 ThinQ kullanırken cihazınızın birkaç saat kullandıktan sonra çok fazla ısındığını fark etmiş olabilirsiniz. Bu kılavuzda, LG G7 ThinQ'nun ısınma sorununu ele alacağız ve bu problemi nasıl çözebileceğinizi açıklayacağız. Panik yapmanıza hiç gerek yok; LG G7 ThinQ'da bu sorunu yaşayan sadece siz değilsiniz. Bu konuda şikayette bulunan birçok kullanıcı var.

LG G7 ThinQ Isınma Sorunu ve Çözümü

LG G7'de Önbellek Temizleme

Aşırı ısınma sorununu çözmek için kullanabileceğiniz ilk yöntem cihazınızın önbelleğini silmektir. Cihazınızın önbelleğini temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Öncelikle, LG G7'nizi kapatmanız gerekir.

Ardından, ekranda LG logosunu görene kadar Güç, Ses Açma ve Giriş düğmelerini aynı anda basılı tutun.

Düğmeleri serbest bırakın. LG G7 ThinQ cihazınız şimdi kurtarma moduna girecek. Ayrıca artık dokunmatik ekranı kullanamayacağınızı da unutmayın. Satır atlamak ve satırı seçmek için fiziksel düğmeleri kullanmanız gerekecek.

LG G7 ThinQ kurtarma modundayken, Önbellek Bölümünü Sil seçeneğine gelmek için aşağı kaydırın ve ses kısma düğmesini kullanın.

Ardından, seçmek için güç düğmesini kullanın. İşlem birkaç saniye sürecektir.

İşlem tamamlandığında, sistemi şimdi yeniden başlatmak için Ses tuşlarını kullanın ve yeniden başlatma seçeneği üzerine geldiğinizde Güç tuşunu kullanın.

Üçüncü Parti Uygulamalar





Üçüncü parti uygulamalar da G7 Thin Q'da aşırı ısınma sorununun nedeni olabilir. Bundan emin olmak için, cihazınızı güvenli modda başlatmanız gerekir. LG G7'nin güvenli modda önyüklenmesi için;

Güvenli Modda Yeniden Başlat mesajı görüntüleninceye kadar Güç düğmesini basılı tutmaya devam edin.

Şimdi Yeniden Başlat düğmesini seçin.

İşlemi onaylayın.

Ekranın sol alt köşesinde güvenli mod görünmelidir.

Güvenli moddayken LG G7 ThinQ'nun aşırı ısınma sorunu geçtiyse cihazınızdaki bir uygulamanın sorunun nedeni olduğu anlamına gelir. Bunu çözmek için, yakın zamanda indirdiğiniz uygulamaları kaldırmayı deneyin. Çok uygulama varsa doğrudan fabrika ayarlarına sıfırlama yapabilirsiniz.

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